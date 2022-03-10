Австралийский ведущий оскорбил Медведева. Ник Кирьос заступился за Даниила

Ведущий признался, что ему не нравится Медведев, и сказал: «Имею в виду, что Медведев, этот парень просто настоящий tosser (англ. “придурок”, “онанист”. — Прим. “Чемпионата”), не так ли?».

«Я ничего не имею против Медведева. Я считаю, что игре нужны маленькие злодеи. Он ноет? Ну так все ноют в тот или иной день, ты знал? Бывает, что я ною, многие другие игроки тоже. Все великие порой проявляли себя с этой стороны. Он невероятный игрок. Ему 26 лет, он уже выиграл турнир “Большого шлема”. Дай ему второй шанс. Он хорош в игре», — сказал австралиец.