Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В матче 1/32 финала экс-первая ракетка планеты победила в двух партиях австралийскую теннисистку Астру Шарму (96) — 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет представительница Казахстана Елена Рыбакина (20). Виктория Азаренко дважды становилась победительницей этого турнира (2012, 2016), а в прошлом году дошла до финала, уступив испанке Пауле Бадосе.