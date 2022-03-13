Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Осасуна
40
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
Торонто
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Интер
11
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Вегас
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис
Виннипег
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Монреаль
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Анахайм
Футбол. Зарубежный
13.03
Брест
Марсель
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Калгари
Футбол. Зарубежный
13.03
Гройтер Фюрт
РБ Лейпциг
16
Футбол. Зарубежный
13.03
Реал Сосьедад
Алавес
10
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Флорида
Футбол. Зарубежный
13.03
Аталанта
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
13.03
Удинезе
Рома
11
Хоккей. НХЛ
13.03
Питтсбург
Каролина
42
Футбол. Зарубежный
13.03
Айнтрахт Ф
Бохум
21
Футбол. Зарубежный
13.03
Боруссия Д
Арминия
10
Футбол. Зарубежный
13.03
Арсенал
Лестер
20
Футбол. Зарубежный
13.03
Лион
Ренн
24
Футбол. Премьер-лига
13.03
Спартак
Краснодар
12
Футбол. Зарубежный
13.03
Бетис
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
13.03
Байер
Кельн
01
Биатлон. Кубок мира
13.03
Отепя (Эстония)
Смешанная эстафета
Футбол. Зарубежный
13.03
Анже
Реймс
01
Футбол. Зарубежный
13.03
Клермон Фут
Лорьян
02
Футбол. Зарубежный
13.03
Метц
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
13.03
Страсбур
Монако
10
Футбол. Зарубежный
13.03
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
13.03
Лидс
Норвич
21
Футбол. Зарубежный
13.03
Саутгемптон
Уотфорд
12
Футбол. Зарубежный
13.03
Челси
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
13.03
Эвертон
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
13.03
Верона
Наполи
12
Футбол. Премьер-лига
13.03
Крылья Советов
Зенит
11
Футбол. Зарубежный
13.03
Райо Вальекано
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
13.03
ПСЖ
Бордо
30
Футбол. Зарубежный
13.03
Фиорентина
Болонья
10
Биатлон. Кубок мира
13.03
Отепя (Эстония)
Смешанная эстафета
Футбол. Премьер-лига
13.03
Химки
Сочи
00
Футбол. Премьер-лига
13.03
Урал
Ахмат
00
Все события
Фоторепортажи
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
13 марта, источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (15-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $8,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2022

В матче 1/32 финала экс-первая ракетка планеты победила в двух партиях австралийскую теннисистку Астру Шарму (96) — 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет представительница Казахстана Елена Рыбакина (20). Виктория Азаренко дважды становилась победительницей этого турнира (2012, 2016), а в прошлом году дошла до финала, уступив испанке Пауле Бадосе.

Еще две белорусские теннисистки завершили выступления во втором раунде. Третья ракетка мира Арина Соболенко проиграла итальянке Ясмин Паолини (46) — 6:2, 3:6, 3:6. Александра Саснович (59) также в трехсетовом поединке уступила чешке Петре Квитовой (31) — 7:6 (7:4), 4:6, 4:6. На старте турнире Саснович выиграла у колумбийской теннисистки Марии-Камилы Осорио-Серрано (35).

Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 20 марта.

 Наглое ограбление кормушки для птиц попало на видео и рассмешило YouTube
Есть цель: этот мопс не теряет надежды схватить аквариумных рыбок - забавно
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь