Андрей Рублёв вышел в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе после победы над Домиником Кёпфером

Несмотря на совершённый Кёпфером в первом сете брейк, Рублёву удалось отыграться и вырвать победу в партии. Во второй партии Андрей совершил решающий брейк в девятом гейме и со второго матчбола смог довести игру до победы.

Встреча продолжалась один час и 45 минут. Точность попадания первой подачи у Рублёва составила 66 процентов, у Кёпфера — 59. Андрей семь раз подал навылет, тогда как Доминик только четыре раза. Победитель допустил одну двойную ошибку, а его оппонент — три.