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14 марта, источник: ТАСС

Медведев проиграл Монфису и потеряет первую строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 14 марта. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проиграл французу Гаэлю Монфису в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:1 в пользу Монфиса, посеянного на турнире под 26-м номером. У Медведва был первый номер посева. За выход в четвертьфинал Монфис сыграет с 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом-Гарфией (19-й номер посева).

26-летний Медведев потеряет первую строчку в рейтинге ATP, который возглавил 28 февраля. У россиянина сгорят 250 очков за победу на турнире в Марселе, который Медведев выиграл в прошлом году. Теперь у Медведева 8 410 очков, отставание от серба Новака Джоковича (8 465) составляет 55 очков. Всего на счету Медведева 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

Монфису 35 лет, он располагается на 28-й строчке мирового рейтинга, на его счету 11 побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом Монфиса на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2008) и Открытого чемпионата США (2016).

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд — более $8,5 млн. В 2021 году победителем стал британец Кэмерон Норри.

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