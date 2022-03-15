Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В поединке третьего круга экс-первая ракетка планеты встречалась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (20) и за полтора часа уступила в двух сетах — 3:6, 4:6. Виктория Азаренко допустила восемь двойных ошибок при подачах, а ее соперница — ни одной. В матче 1/32 финала Азаренко победила в двух партиях австралийскую теннисистку Астру Шарму (96) — 6:3, 7:5. Виктория Азаренко дважды становилась победительницей этого турнира (2012, 2016), а в прошлом году дошла до финала, уступив испанке Пауле Бадосе.