Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В поединке третьего круга экс-первая ракетка планеты встречалась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (20) и за полтора часа уступила в двух сетах — 3:6, 4:6. Виктория Азаренко допустила восемь двойных ошибок при подачах, а ее соперница — ни одной. В матче 1/32 финала Азаренко победила в двух партиях австралийскую теннисистку Астру Шарму (96) — 6:3, 7:5. Виктория Азаренко дважды становилась победительницей этого турнира (2012, 2016), а в прошлом году дошла до финала, уступив испанке Пауле Бадосе.
Еще две белорусские теннисистки завершили выступления во втором раунде. Третья ракетка мира Арина Соболенко проиграла итальянке Ясмин Паолини (46) — 6:2, 3:6, 3:6. Александра Саснович (59) также в трехсетовом поединке уступила чешке Петре Квитовой (31) — 7:6 (7:4), 4:6, 4:6. На старте турнира Саснович выиграла у колумбийской теннисистки Марии-Камилы Осорио-Серрано (35).
Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 20 марта.