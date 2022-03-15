Медведев прокомментировал сенсационное поражение от Монфиса в 3-м круге в Индиан-Уэллсе

«Это не был мой лучший матч, но Гаэль провёл хорошую игру, чего в итоге оказалось достаточно для победы. Вы знаете, так иногда бывает. Когда ты проигрываешь, редко бывает так, что можно сказать: “Да, я играл просто невероятно”. Могу лишь отметить, что второй и третий сеты были не такими уж плохими. Я не чувствовал себя потрясающе на этом турнире. Гаэль провёл хороший матч, немного подняв уровень своей игры, а я, в свою очередь, ничего не смог этому противопоставить.



Одна из проблем состояла в том, что я не мог нащупать свой игровой ритм, а в третьем сете потерял его полностью. Возможной причиной поражения является и то, что мне казалось, будто я провожу неплохой матч. В какой-то момент я стал думать, что начинаю чувствовать игру, и это оказалось ошибочным. Возможно, следовало уделять больше внимания мелким деталям, которые в третьем сете уже трудно исправить. Для него всё шло достаточно легко», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.