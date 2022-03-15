Даниила Медведева могут отстранить от участия в Уимблдонском турнире

Хаддлстон отметил, что правительство Соединенного Королевства уже обсуждает с организатором Уимблдона — Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета (AELTC) — порядок допуска на турнир, который пройдет с 27 июня по 10 июля, отдельных теннисистов.

«Мы говорим с представителями различных видов спорта о том, какой должна быть реакция. Ни один человек, который выступает под флагом России, не должен быть допущен до соревнований. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого. Думаю, нам нужно иметь некоторую уверенность в том, что спортсмены не являются сторонниками Владимира Путина, и мы рассматриваем, какие требования нам могут понадобиться, чтобы получить гарантии в этом направлении», — цитирует Хаддлстона iNews.

Также, по словам Хаддлстона, Великобритания рассматривает возможность достижения «широкого глобального консенсуса» с другими странами в отношении того, как на различных турнирах следует относиться к отдельным звездам спорта из России, таким как Медведев.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о допуске российских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе. Позже Медведев и другой российский теннисист Карен Хачанов убрали с личных страниц в Instagram флаги России.