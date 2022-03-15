Даниила Медведева могут отстранить от участия в Уимблдонском турнире

Хаддлстон отметил, что правительство Соединенного Королевства уже обсуждает с организатором Уимблдона — Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета (AELTC) — порядок допуска на турнир, который пройдет с 27 июня по 10 июля, отдельных теннисистов.
«Мы говорим с представителями различных видов спорта о том, какой должна быть реакция. Ни один человек, который выступает под флагом России, не должен быть допущен до соревнований. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого. Думаю, нам нужно иметь некоторую уверенность в том, что спортсмены не являются сторонниками Владимира Путина, и мы рассматриваем, какие требования нам могут понадобиться, чтобы получить гарантии в этом направлении», — цитирует Хаддлстона iNews.
Также, по словам Хаддлстона, Великобритания рассматривает возможность достижения «широкого глобального консенсуса» с другими странами в отношении того, как на различных турнирах следует относиться к отдельным звездам спорта из России, таким как Медведев.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о допуске российских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе. Позже Медведев и другой российский теннисист Карен Хачанов убрали с личных страниц в Instagram флаги России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.