Рублев вышел в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 16 марта. Россиянин Андрей Рублев победил американца Френсиса Тиафо в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под седьмым номером. В следующем раунде россиянин сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (11-й номер посева), который обыграл американца Стива Джонсона (7:6 (9:7), 6:3).

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке рейтинга ATP, на счету россиянина десять титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в смешанном разряде в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Тиафо 24 года, он занимает 30-е место в рейтинге ATP и получил 28-й номер посева на турнире в Индиан-Уэллсе. В активе американца одна победа на турнире под эгидой ассоциации. На турнирах Большого шлема Тиафо дальше не проходил дальше четвертьфинала.