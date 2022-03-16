Глава WTA выступил против отстранения российских спортсменов
Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил против отстранения от соревнований по политическим мотивам российских и белорусских спортсменов.
Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил против отстранения от соревнований по политическим мотивам российских и белорусских спортсменов.
В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в своих соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Ряд международных федераций последовали этой рекомендации, другие, в числе которых ATР и WTA, допустили спортсменов в нейтральном статусе.
«Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции, которую может занимать власть их страны», — сказал Саймон.
Также он отметил, то если правительства стран, где проводятся соревнования, будут препятствовать въезду спортсменов, то АТР и WTA не смогут этому помешать. «Это заставит нас изменить нашу позицию, потому что, очевидно, мы должны следовать установкам местных властей», — заявил он.