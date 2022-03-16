Медведева могут не пустить на Уимблдон из-за санкций. Реально ли это?

Министр спорта Великобритании анонсировал дополнительные условия, при которых теннисистам из России позволят выступать на территории страны под нейтральным флагом.

Британский министр спорта, туризма, наследия и гражданского общества Найджел Хаддлстон сделал скандальное заявление во время слушаний в одной из комиссий парламента. По словам чиновника, правительство Соединенного Королевства рассматривает возможность введения дополнительных требований к российским и белорусским спортсменам для их допуска к соревнованиям на территории страны, в частности на Уимблдонский теннисный турнир, который в этом году должен пройти с 27 июня по 10 июля. Требования могут носить политический характер и быть направлены даже на игроков, постоянно живущих за пределами России, в том числе — на нынешнюю первую ракетку мира Даниила Медведева.

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«Мы говорим об этом с представителями различных видов спорта, обсуждаем, какая должна быть реакция. Абсолютно никто не должен выступать под флагом России. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого. Было бы мне комфортно видеть российского спортсмена, который выступает под флагом РФ? Нет, — приводит слова Хаддлстона Inews. — Пока нет конкретных решений, но мы рассматриваем, какие требования могут возникнуть, чтобы попытаться получить от российских и белорусских спортсменов соответствующие политические гарантии».

Что же именно имеет в виду британский министр, законны ли эти требования и могут ли новые санкционные идеи привести к тому, что теннисисты из России и Белоруссии не сумеют выступить на Уимблдоне даже под нейтральным флагом?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ccb216bab323ef8685c7" data-vnd="ccb216bab323ef8685c7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ccb216bab323ef8685c7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Юридическая ловушка

Напомним, что Международная федерация тенниса, в отличие от многих других мировых спортивных структур, отказалась полностью отстранять россиян и белорусов от соревнований. Теннисисты из обеих стран получили возможность выступать на турнирах ATP- и WTA-туров, а также на «мэйджорах» и более мелких соревнованиях без флага своей страны. Запрет на национальные цвета распространяется в том числе и на соцсети, но дополнительных санкций не предполагается. В результате все россияне и белорусы, которым позволяли рейтинг и состояние здоровья, смогли заявиться на «мастерс» в американском Индиан Уэллсе. Притеснений, а также проблем с безопасностью у них там не возникало.

Известно, что организаторы теннисных турниров не могут напрямую влиять на визовую политику отдельных стран. В этом в январе убедился знаменитый серб Новак Джокович, которого из-за отсутствия прививки не пустили на Открытый чемпионат Австралии, где он был «посеян» под первым номером. Однако если речь не об антиковидных, а о национальных ограничениях, то здесь все не так однозначно, особенно в отношении теннисистов. Многие из них постоянно проживают вне России и Белоруссии, имеют паспорта и виды на жительство в других государствах. Поэтому просто не пускать в Великобританию спортсмена только на том основании, что он имеет российское спортивное гражданство, — очень неоднозначный момент с юридической точки зрения.

Тем не менее санкционный азарт в Великобритании сейчас таков, что возможно все. Накануне правительство страны объявило о персональных санкциях в отношении 350 россиян, в том числе — автогонщика Никиты Мазепина. А еще 2 марта гоночный клуб Motorsport UK, который фактически выполняет функции федерации авто- и мотоспорта Соединенного Королевства, объявил, что пилоты с национальными лицензиями России и Белоруссии не смогут принимать участие в любых гонках на британской земле. Это произошло до появления требования Международной автомобильной федерации о необходимости подписания гонщиками политической декларации, которую несколько десятков наших пилотов и штурманов отказались поддерживать даже перед угрозой дисквалификации.

Мы должны следовать правилам и законам

К сожалению, похожую политическую декларацию для российских и белорусских теннисистов может подготовить и правительство Великобритании, а если точнее — Всеанглийский лаун-теннисный клуб, который является организатором Уимблдона. И формулировки данного документа могут нарушать законы России. Имеют ли право организаторы «мэйджора» в Уимблдоне вводить для участников соревнований дополнительные условия, помимо тех, о которых объявили Международная федерация, ATP- и WTA-туры? К сожалению, да.

Руководители профессиональных туров как раз не в восторге от санкций. «Мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции, которую могут занимать власти их страны, — заявил в интервью BBC глава WTA Стив Саймон. — Спортсмены из России и Белоруссии должны иметь возможность продолжать участвовать в соревнованиях. Но в случае если правительства начнут ограничивать их визовые возможности, у нас не будет права голоса в этом вопросе. Мы должны следовать правилам и законам стран, в которых проводим турниры».

Уимблдон на протяжении многих лет имеет относительную автономию от международных теннисных властей в отношении некоторых правил и регламентов. Например, на этом турнире до сих пор действует жесткий дресс-код (все теннисисты и теннисистки должны выходить на корт в белом), хотя нигде в мире такого давно нет. До недавнего времени Всеанглийский лаун-теннисный клуб использовал свой собственный принцип «посева» игроков, отличный от рейтингов профессиональных туров, что также вызвало многочисленные скандалы. На Уимблдоне по-своему трактуют правила завершения матчей в решающем сете, и таких нюансов — вагон. И если организаторы вдруг решат заставить Медведева и Ко подписывать некие декларации, отменить это требование, увы, не сможет никто. Останется только отказаться ставить свой автограф под подобным документом.

Приверженность спортивным ценностям

«Организаторы всех турниров “Большого шлема”, конечно, могут принимать любые решения, — отметил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Но Международная федерация тенниса (ITF) не отстраняла российских теннисистов от индивидуальных турниров, явно показав приверженность спортивным ценностям. И ITF, в свою очередь, должна оказывать спортсмену всю необходимую поддержку в такой ситуации. А руководство британского спорта вместе с местными СМИ традиционно занимается наглыми провокациями, терроризируя таким образом российских атлетов в преддверии крупных турниров».

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«Я такого министра, как Хаддлстон, в жизни не видел, его не знаю. Мало ли что он говорит. Кто он такой, чтобы это обсуждать? К нему могут прислушаться? Может, и к пятилетнему ребенку тоже прислушаться? Зачем обсуждать эту тему, чтобы его вообще сняли? Чем меньше мы касаемся таких вопросов, тем лучше Дане. Если я начну сейчас кого-то обсуждать, Даню тогда точно снимут», — сказал «СЭ» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Вообще, существует контракт между ATP и игроком — он огромный, 200 страниц, — напомнил в интервью RT бывший игрок сборной России по теннису Андрей Чесноков. — Медведев уже подписал данный документ, нужно придерживаться его и ни на что дополнительно не соглашаться. У Даниила есть хорошие консультанты и адвокаты, которые могут его направить и с юридической точки зрения разобраться, возможно ли заставлять спортсменов подписывать подобные бумаги. А если организаторы Уимблдона хотят лишить россиян участия в турнире, то пусть выплачивают денежную компенсацию».