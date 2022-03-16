Медведева могут не пустить на Уимблдон из-за санкций. Реально ли это?
Министр спорта Великобритании назвал дополнительные условия допуска Медведева и теннисистов из России на Уимблдон.
Министр спорта Великобритании назвал дополнительные условия допуска Медведева и теннисистов из России на Уимблдон.
Министр спорта Великобритании анонсировал дополнительные условия, при которых теннисистам из России позволят выступать на территории страны под нейтральным флагом.
Британский министр спорта, туризма, наследия и гражданского общества Найджел Хаддлстон сделал скандальное заявление во время слушаний в одной из комиссий парламента. По словам чиновника, правительство Соединенного Королевства рассматривает возможность введения дополнительных требований к российским и белорусским спортсменам для их допуска к соревнованиям на территории страны, в частности на Уимблдонский теннисный турнир, который в этом году должен пройти с 27 июня по 10 июля. Требования могут носить политический характер и быть направлены даже на игроков, постоянно живущих за пределами России, в том числе — на нынешнюю первую ракетку мира Даниила Медведева.
«Мы говорим об этом с представителями различных видов спорта, обсуждаем, какая должна быть реакция. Абсолютно никто не должен выступать под флагом России. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого. Было бы мне комфортно видеть российского спортсмена, который выступает под флагом РФ? Нет, — приводит слова Хаддлстона Inews. — Пока нет конкретных решений, но мы рассматриваем, какие требования могут возникнуть, чтобы попытаться получить от российских и белорусских спортсменов соответствующие политические гарантии».
Что же именно имеет в виду британский министр, законны ли эти требования и могут ли новые санкционные идеи привести к тому, что теннисисты из России и Белоруссии не сумеют выступить на Уимблдоне даже под нейтральным флагом?
Напомним, что Международная федерация тенниса, в отличие от многих других мировых спортивных структур, отказалась полностью отстранять россиян и белорусов от соревнований. Теннисисты из обеих стран получили возможность выступать на турнирах ATP- и WTA-туров, а также на «мэйджорах» и более мелких соревнованиях без флага своей страны. Запрет на национальные цвета распространяется в том числе и на соцсети, но дополнительных санкций не предполагается. В результате все россияне и белорусы, которым позволяли рейтинг и состояние здоровья, смогли заявиться на «мастерс» в американском Индиан Уэллсе. Притеснений, а также проблем с безопасностью у них там не возникало.
Известно, что организаторы теннисных турниров не могут напрямую влиять на визовую политику отдельных стран. В этом в январе убедился знаменитый серб Новак Джокович, которого из-за отсутствия прививки не пустили на Открытый чемпионат Австралии, где он был «посеян» под первым номером. Однако если речь не об антиковидных, а о национальных ограничениях, то здесь все не так однозначно, особенно в отношении теннисистов. Многие из них постоянно проживают вне России и Белоруссии, имеют паспорта и виды на жительство в других государствах. Поэтому просто не пускать в Великобританию спортсмена только на том основании, что он имеет российское спортивное гражданство, — очень неоднозначный момент с юридической точки зрения.
Тем не менее санкционный азарт в Великобритании сейчас таков, что возможно все. Накануне правительство страны объявило о персональных санкциях в отношении 350 россиян, в том числе — автогонщика Никиты Мазепина. А еще 2 марта гоночный клуб Motorsport UK, который фактически выполняет функции федерации авто- и мотоспорта Соединенного Королевства, объявил, что пилоты с национальными лицензиями России и Белоруссии не смогут принимать участие в любых гонках на британской земле. Это произошло до появления требования Международной автомобильной федерации о необходимости подписания гонщиками политической декларации, которую несколько десятков наших пилотов и штурманов отказались поддерживать даже перед угрозой дисквалификации.
К сожалению, похожую политическую декларацию для российских и белорусских теннисистов может подготовить и правительство Великобритании, а если точнее — Всеанглийский лаун-теннисный клуб, который является организатором Уимблдона. И формулировки данного документа могут нарушать законы России. Имеют ли право организаторы «мэйджора» в Уимблдоне вводить для участников соревнований дополнительные условия, помимо тех, о которых объявили Международная федерация, ATP- и WTA-туры? К сожалению, да.
Руководители профессиональных туров как раз не в восторге от санкций. «Мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции, которую могут занимать власти их страны, — заявил в интервью BBC глава WTA Стив Саймон. — Спортсмены из России и Белоруссии должны иметь возможность продолжать участвовать в соревнованиях. Но в случае если правительства начнут ограничивать их визовые возможности, у нас не будет права голоса в этом вопросе. Мы должны следовать правилам и законам стран, в которых проводим турниры».
Уимблдон на протяжении многих лет имеет относительную автономию от международных теннисных властей в отношении некоторых правил и регламентов. Например, на этом турнире до сих пор действует жесткий дресс-код (все теннисисты и теннисистки должны выходить на корт в белом), хотя нигде в мире такого давно нет. До недавнего времени Всеанглийский лаун-теннисный клуб использовал свой собственный принцип «посева» игроков, отличный от рейтингов профессиональных туров, что также вызвало многочисленные скандалы. На Уимблдоне по-своему трактуют правила завершения матчей в решающем сете, и таких нюансов — вагон. И если организаторы вдруг решат заставить Медведева и Ко подписывать некие декларации, отменить это требование, увы, не сможет никто. Останется только отказаться ставить свой автограф под подобным документом.
«Организаторы всех турниров “Большого шлема”, конечно, могут принимать любые решения, — отметил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Но Международная федерация тенниса (ITF) не отстраняла российских теннисистов от индивидуальных турниров, явно показав приверженность спортивным ценностям. И ITF, в свою очередь, должна оказывать спортсмену всю необходимую поддержку в такой ситуации. А руководство британского спорта вместе с местными СМИ традиционно занимается наглыми провокациями, терроризируя таким образом российских атлетов в преддверии крупных турниров».
«Я такого министра, как Хаддлстон, в жизни не видел, его не знаю. Мало ли что он говорит. Кто он такой, чтобы это обсуждать? К нему могут прислушаться? Может, и к пятилетнему ребенку тоже прислушаться? Зачем обсуждать эту тему, чтобы его вообще сняли? Чем меньше мы касаемся таких вопросов, тем лучше Дане. Если я начну сейчас кого-то обсуждать, Даню тогда точно снимут», — сказал «СЭ» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Вообще, существует контракт между ATP и игроком — он огромный, 200 страниц, — напомнил в интервью RT бывший игрок сборной России по теннису Андрей Чесноков. — Медведев уже подписал данный документ, нужно придерживаться его и ни на что дополнительно не соглашаться. У Даниила есть хорошие консультанты и адвокаты, которые могут его направить и с юридической точки зрения разобраться, возможно ли заставлять спортсменов подписывать подобные бумаги. А если организаторы Уимблдона хотят лишить россиян участия в турнире, то пусть выплачивают денежную компенсацию».
Чисто теоретически возможные британские санкции могут затронуть также мужской и женский турниры в Истборне, которые намечены с 19 по 25 июня. Если говорить о Данииле Медведеве, то на этих соревнованиях и на Уимблдоне ему нужно защищать 270 очков — немного, но пропуск трех недель в середине лета может оказаться достаточно болезненным не только для рейтинга, но и для поддержания формы. Единственное, времени до всех этих выступлений еще достаточно много. И есть надежда, что к лету жажда ущемить интересы российских спортсменов любым возможным способом у иностранных спортивных чиновников пройдет. В том числе в Великобритании.