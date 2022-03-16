На турнирах серии Большого шлема введут тай-брейк до 10 очков в решающем сете

«Данное решение основано на сильном желании создать единообразие в правилах игры на турнирах Большого шлема и обеспечить благоприятный опыт как для игроков, так и для болельщиков. Это правило будет применяться ко всем турнирам Большого шлема в квалификационных турнирах, мужских одиночных и парных матчах, женских одиночных и парных соревнованиях, соревнованиях на инвалидных колясках и юниорских соревнованиях в одиночном разряде и начнет действовать с Открытого чемпионата Франции 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее на Уимблдоне соперники играли тай-брейк до семи очков в решающем сете (у мужчин — в пятом, у женщин — в третьем) при счете 12:12, на Открытом чемпионате США — при 6:6, а на Australian Open тай-брейк до 10 очков проводится при счете 6:6. На Открытом чемпионате Франции решающий сет проводится без тай-брейка до разницы в два гейма после счета 6:6.

На Открытых чемпионатах Австралии, Франции и США тай-брейк до 10 очков будет разыгрываться вместо решающего сета в миксте, парном разряде среди юниоров и парном разряде в теннисе на колясках. На Уимблдоне формат останется таким же, как и на других соревнованиях.