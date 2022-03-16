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15:00 (мск), источник: Sport24

На турнирах серии Большого шлема введут тай-брейк до 10 очков в решающем сете

Тай-брейк в решающем сете при счете 6:6 на турнирах серии Большого шлема, начиная с «Ролан Гаррос-2022», будет играться до 10 очков. Об этом сообщает пресс-служба Уимблдона.

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Источник: Sport24

«Данное решение основано на сильном желании создать единообразие в правилах игры на турнирах Большого шлема и обеспечить благоприятный опыт как для игроков, так и для болельщиков. Это правило будет применяться ко всем турнирам Большого шлема в квалификационных турнирах, мужских одиночных и парных матчах, женских одиночных и парных соревнованиях, соревнованиях на инвалидных колясках и юниорских соревнованиях в одиночном разряде и начнет действовать с Открытого чемпионата Франции 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее на Уимблдоне соперники играли тай-брейк до семи очков в решающем сете (у мужчин — в пятом, у женщин — в третьем) при счете 12:12, на Открытом чемпионате США — при 6:6, а на Australian Open тай-брейк до 10 очков проводится при счете 6:6. На Открытом чемпионате Франции решающий сет проводится без тай-брейка до разницы в два гейма после счета 6:6.

На Открытых чемпионатах Австралии, Франции и США тай-брейк до 10 очков будет разыгрываться вместо решающего сета в миксте, парном разряде среди юниоров и парном разряде в теннисе на колясках. На Уимблдоне формат останется таким же, как и на других соревнованиях.

Если счет по геймам в решающем сете равный — 6:6, победителем матча станет теннисист, набравший 10 очков на тай-брейке с преимуществом в два очка или более. Совет Большого шлема будет контролировать соблюдение данного правила в течение года, консультируясь с теннисными ассоциациями, прежде чем подавать заявку на постоянное изменение правил.

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