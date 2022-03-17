Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 17 марта. Россиянин Андрей Рублев обыграл поляка Хуберта Хуркача в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под седьмым номером. Хуркач имел 11-й номер посева. В четвертьфинале Рублев встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым (33-й номер посева), который в основной сетке турнира заменил вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке рейтинга ATP, на счету россиянина десять титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в смешанном разряде в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Хуркачу 25 лет, в мировом рейтинге он идет 11-м. В активе поляка четыре победы на турнирах под эгидой ATP. В 2021 году он дошел до полуфинала Уимблдона.