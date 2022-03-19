Рублёв: все говорят, что спорт должен быть вне политики, но, похоже, это до сих пор не так

«Говоря о британском правительстве, думаю, мы должны показать отличный пример того, что теннис может быть вне политики. Не теннис, а вообще спорт. Мы в первую очередь спортсмены, мы хотим соревноваться. Мы жертвуем столькими вещами. Мы не видим наших семей. Многие спортсмены вынуждены менять места проживания, чтобы заниматься своим видом спорта — футболом, баскетболом. То есть, если вы переходите из одной команды в другую, вы всё меняете в своей жизни.



Думаю, это важно, мы многим жертвовали только для того, чтобы иметь возможность соревноваться, выполнять свою работу, вот и всё. Я думаю, что спорт должен быть вне политики, ведь все так говорят, но, в конце концов, похоже, это до сих пор не так. Вот почему, я надеюсь, что они (британское правительство) продемонстрируют, что спорт вне политики, тогда мы станем хорошим примером для огромного шага вперёд для всех», — приводит слова Рублёва пресс-служба «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).