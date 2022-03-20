Рублев проиграл Фритцу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Оттава
Хоккей. НХЛ
02:00
Нэшвилл
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
19.03
Нант
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
19.03
Райо Вальекано
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
19.03
Кальяри
Милан
01
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Детройт
Хоккей. НХЛ
19.03
Эдмонтон
Нью-Джерси
63
Хоккей. НХЛ
19.03
Айлендерс
Даллас
42
Хоккей. НХЛ
19.03
Миннесота
Чикаго
31
Футбол. Зарубежный
19.03
Бавария
Унион Б
40
Футбол. Зарубежный
19.03
Осасуна
Леванте
31
Футбол. Зарубежный
19.03
Интер
Фиорентина
11
Футбол. Премьер-лига
19.03
Зенит
Арсенал Т
30
Футбол. Зарубежный
19.03
Ланс
Клермон Фут
31
Футбол. Зарубежный
19.03
Эльче
Валенсия
01
Футбол. Первый дивизион
19.03
Балтика
Енисей
12
Футбол. Зарубежный
19.03
Герта
Хоффенхайм
30
Футбол. Зарубежный
19.03
Гройтер Фюрт
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
19.03
Майнц
Арминия
40
Футбол. Зарубежный
19.03
Штутгарт
Аугсбург
32
Футбол. Первый дивизион
19.03
Факел
Торпедо
01
Футбол. Зарубежный
19.03
Наполи
Удинезе
21
Хоккей. КХЛ
19.03
ЦСКА
Динамо М
42
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Футбол. Премьер-лига
19.03
Ахмат
Локомотив
23
Футбол. Зарубежный
19.03
Алавес
Гранада
23
Футбол. Первый дивизион
19.03
Нефтехимик
Велес
21
Футбол. Зарубежный
19.03
Астон Вилла
Арсенал
01
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
19.03
Волгарь
Спартак-2
10
Футбол. Первый дивизион
19.03
Металлург Лп
Кубань
02
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Хоккей. КХЛ
19.03
Трактор
Салават Юлаев
41
Футбол. Первый дивизион
19.03
Акрон
Ротор
10
Футбол. Первый дивизион
19.03
Олимп-Долгопрудный
Текстильщик
10
Футбол. Премьер-лига
19.03
Нижний Новгород
Спартак
11
Футбол. Первый дивизион
19.03
Оренбург
КАМАЗ
20
Футбол. Премьер-лига
19.03
Урал
Химки
01
Все события
Фоторепортажи
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
01:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Рублев проиграл Фритцу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе.

Наверх
Источник: AP 2022

На стадии полуфинала россиянин уступил представителю США Тейлору Фритцу со счётом 5:7, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Рублёв сделал 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету американца 4 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в финал Фритц встретится с победителем пары Карлос Алькарас — Рафаэль Надаль.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь