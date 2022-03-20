Рублев проиграл Фритцу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

На стадии полуфинала россиянин уступил представителю США Тейлору Фритцу со счётом 5:7, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Рублёв сделал 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету американца 4 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в финал Фритц встретится с победителем пары Карлос Алькарас — Рафаэль Надаль.