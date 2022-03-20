Без финала! Андрей Рублев проиграл в Индиан-Уэллсе и от злости разбил себе руку

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Андрей Рублёв уступил американцу Тейлору Фритцу и от злости разбил руку до крови. Увы, но наш парень остался без финала!

Когда в Москве была ночь с субботы на воскресенье, в Калифорнии определялись финалисты одиночного разряда первого в сезоне «Мастерса». Тут необходимо отметить, что три из четырёх участников полуфиналов подошли к этим поединкам с солидными победными сериями. 18-летний Карлос Алькарас выиграл турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро, а в Индиан-Уэллсе справился ещё с четырьмя соперниками, и в итоге число его побед к полуфиналу составило 9 матчей. Его соотечественник 35-летний Рафаэль Надаль и вовсе в этом сезоне ещё не проигрывал. Он выиграл ATP-250 в Мельбурне, Australian Open и ATP-500 в Акапулько. И с учётом Индиан-Уэллса серия побед Надаля составила 19 матчей. Результаты россиянина Андрея Рублёва чуть скромнее — титулы на ATP-250 в Марселе, ATP-500 в Дубае и 4 успешных матча в Индиан-Уэллсе позволили довести серию победы до 13.

Полуфинальные пары составили два испанца: юный Алькарас и опытнейший Надаль, а также россиянин Рублёв и американец Тейлор Фритц. Андрей и Тейлор отлично знают друг друга ещё с юных лет. Они блестяще выступали на юниорских соревнованиях и оба являются чемпионами турниров «Большого шлема». Рублёв выиграл «Ролан Гаррос» — 2014, а Фритц — US Open — 2015. В те годы они часто играли друг с другом, и Андрей побеждал чаще — 3−1. В профессиональном туре перед Индиан-Уэллсом между ними тоже было сыграно 4 матча, и счёт при этом равный — 2−2. Последний поединок в рамках 2-го круга «Мастерса» в Париже-2021 завершился в пользу Тейлора — 7:5, 7:6.

Андрей Рублёв высоко оценил своего соперника перед началом поединка: «Он отличный игрок, талантливый. Он выиграл много классных матчей. У него есть потрясающая подача. Хорошие, сильные удары. Особенно здесь, на харде, его стилю игры он очень подходит. Он хочет попасть в топ-10? Почему нет? У него большой потенциал. Только то, как сильно он подаёт, уже является его огромным преимуществом».

А вот финалист Индиан-Уэллса-1992 Андрей Чесноков считал, что Фритц ничего не сможет противопоставить россиянину: «Рублёв выглядит солиднее и должен быть в финале. Фритц тяжело играет на турнире: еле-еле выиграл у Мунара, потом в решающий момент обыграл-де Минора. Для Фритца большое достижение, что он дошёл до полуфинала. Не вижу, за счёт чего он может выиграть у Рублёва. Андрей начнёт добавлять в скорости, и тот не справится. Думаю, Андрей просто растянет Фритца по всему корту, и он не будет успевать, чтобы отрабатывать мячи».

Более успешным получился старт у Тейлора Фритца. Он вцепился в первую же подачу Рублёва и додавил его с третьего брейк-пойнта — 2:0. Ещё более упорным получится 6-й гейм — 8 раз было «ровно», американец заработал три брейк-пойнта, но реализовать их не смог. А вот при счёте 5:3 во время подачи Тейлора на сет россиянин впервые получил шансы забрать подачу соперника, которыми и воспользовался со второй попытки — 5:4. Затем теннисисты уверенно брали свои подачи, и казалось, что тай-брейка не избежать. Но 12-й гейм на подаче Рублёва нарушил это хрупкое равновесие. Он получился затяжным: 7 раз было «ровно», Андрей отыграл два сетбола, но с третьей попытки Фритц всё-таки сделал брейк, а с ним и выиграл всю партию. Россиянин вынул из кармана второй мяч и со злости запулил его ракеткой в небо. Затем что-то прокричал в адрес своего бокса и следом несколько раз ударил кулаком по струнной поверхности. У него даже пошла кровь, и потребовалась помощь медиков в подтрибунном помещении. Болельщики в соцсетях сразу вспомнили эпизод с другим российским теннисистом — Михаилом Южным, который в Майами-2008 разбил себе голову ракеткой до крови.

Стоит отметить, что Фритц в первом сете победил не только за счёт ошибок Рублёва, которых было немало. Американец и сам постоянно создавал неудобства россиянину. Он и отлично подавал, и принимал, а особенно удачно у него проходили кроссы слева. Во втором сете теннисисты долго не могли подобраться к подаче соперника. Первый брейк-пойнт получил Тейлор в 8-м гейме. Это уже был скрытый матчбол. Однако Андрей выстоял, сравнял счёт — 4:4, а в следующем гейме уже сам заработал два брейк-пойнта. Впрочем, подача в очередной раз выручила Фритца. Андрей расстроился, не собрался на свою подачу и отдал её сопернику. 7:5, 6:4 за 1 час 47 минут.