Даниил Медведев опустился на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 21 марта. Россиянин Даниил Медведев опустился на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

14 марта Медведев в третьем круге турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 1:6. В рейтинге ATP у Медведева стало 8 445 очков. На первое место вернулся серб Новак Джокович (8 465).

Медведев возглавил мировой рейтинг 28 февраля. На счету 26-летнего россиянина 13 титулов под эгидой ATP, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

Джоковичу 34 года, на счету серба 20 побед на турнирах Большого шлема. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). Сербский теннисист не принимал участия в турнире в Индиан-Уэллсе, так как не проходил вакцинацию от коронавируса и не получил специального разрешения на въезд в США.

На третье место в рейтинге ATP вышел испанец Рафаэль Надаль (7 715). Благодаря выходу в финал турнира в Индиан-Уэллсе он опередил представителя Германии Александра Зверева (7 025). Пятое место занимает грек Стефанос Циципас (6 055), на шестую строчку поднялся Андрей Рублев (5 040), вышедший в полуфинал соревнований в Индиан-Уэллсе и опередивший итальянца Маттео Берреттини (5 035).