Артист балета Михаил Барышников призвал не отстранять Даниила Медведева от Уимблдона

«Неправильно возлагать тяжесть политических решений страны на плечи спортсменов и артистов, у которых могут быть уязвимыми члены семьи в их родной стране. Для таких людей нейтралитет является мощным заявлением. И если вы хотите, чтобы я был конкретным, Даниил Медведев должен играть на Уимблдоне», — приводит слова Барышникова The Guardian.