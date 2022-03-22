На что претендуют в Майами Медведев и Рублев? Обоим не очень повезло с сеткой

В среду стартует основная сетка «мастерса» в Майами — последнего хардового турнира перед началом грунтового сезона в Европе. Все россияне начнут борьбу за трофей со второго круга — предположительно, в пятницу и субботу. Даниил Медведев (первый «сеяный») выступит против победителя в паре Энди Маррея (WC) и Федерико Дельбониса. В одну четверть сетки с Даниилом попали Хуберт Хуркач (8) и Аслан Карацев (29), на которого выйдет Аляж Бедене или Юго Эмбер.

Другой лидер нашего мужского тенниса, Андрей Рублев (5), стартует матчем против Ника Кирьоса (WC) или Адриана Маннарино. С ним в четверть попал Маттео Берреттини (4). Карен Хачанов (24) во втором круге сыграет против Томми Пола или Бенжамена Бонзи. В этой же четверти выступят Стефанос Циципас (3), Феликс Оже-Альяссим (7), Тейлор Фритц (11) и Карлос Алькарас (14). Отметим, что представители России лишь однажды брали титул в Майами — в 2008 году победу одержал Николай Давыденко.

В женской сетке в число 32 «сеяных» вошли три россиянки: Вероника Кудерметова (21), Дарья Касаткина (25) и Людмила Самсонова (29). В отсутствие травмированной Анастасии Павлюченковой именно на этих трех теннисисток особые надежды наших болельщиков.

Покажет ли Медведев свой лучший перформанс в Майами?

В календаре ATP турнир в Майами исторически шел в комплекте с турниром в Индиан-Уэллсе. Причем оба старта — полуторанедельные (начинаются в марте). То есть игроки приезжают в США минимум на три недели. Если рано вылететь, можно потренироваться между соревнованиями. А после Майами начинается грунтовый сезон в Европе. В прошлом году из-за пандемии Индиан-Уэллс перенесся на осень. Игрокам из Европы надо было лететь в США ради одного турнира, возможно, ради одного матча в случае поражения в первом круге. Поэтому многие отказались от этой поездки. В мужской сетке турнир потерял более 30 игроков из топ-100, включая Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Доминика Тима и Маттео Берреттини. Существенно был снижен и призовой фонд (с 6,68 миллиона долларов вместо 16,7).

В этом году все вернулось на круги своя (кроме призовых). Из лидеров в Майами не смогут принять участие только Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Первый из-за своей антиваксерской позиции, второй — по состоянию здоровья. Отсутствие титулованных серба и испанца увеличивает шансы Даниила Медведева вернуться на первое место рейтинга ATP, которое он удерживал последние три недели. Правда, для этого Даниилу надо показать свой лучший перформанс в Майами и дойти до четвертьфинала. Пока его лучшее достижение — четвертьфинал прошлого года, когда он уступил Роберто Баутисте Агуту.

При этом стоит признать, что год назад россиянину повезло с сеткой (Лу Яньсюнь, Алексей Попырин, Фрэнсис Тьяфу). Сейчас соперники будут посерьезнее. Уже во втором круге Даниил, скорее всего, сыграет с экс первой ракеткой мира Энди Марреем, в третьем — c Кристианом Гариным, Яном Леннардом Штруффом или Педро Мартинесом. А вот в ⅛ финала возможна новая встреча с Баутистой Агутом. Или Дженсоном Бруксби, который на прошлой неделе впервые победил игрока топ-10 (в третьем круге Индиан-Уэллса выбил из борьбы Стефаноса Циципаса). Наконец, в четвертьфинале вероятна встреча с победителем прошлого розыгрыша Хуркачем. Сложная сетка, но для Даниила нет авторитетов. На харде — так точно.

Хватит ли сил у Рублева?

Несмотря на то что победная серия Рублева из 13 матчей была прервана Тейлором Фритцем в полуфинале Индиан-Уэллса, выступление Андрея в Калифорнии еще раз доказало, что в этом году он готов бороться за самые крупные турниры. В 2021 году в Майами 24-летний москвич впервые дошел до полуфинала «мастерса», не проиграв ни одного сета, прежде чем уступил будущему чемпиону Хуркачу.

Чтобы защитить 360 очков, Андрею наверняка придется преодолеть два итальянских барьера. В ⅛ финала против Янника Синнера, в четвертьфинале — против Маттео Берреттини. Главное, чтобы у Рублева хватило сил. Турнир в Майами будет для него уже пятым за два месяца, причем во всех из них он доходил до дальних стадий.

— Безусловно, мне очень помогает физиотерапевт, — рассказал «СЭ» Андрей Рублев. — В такие моменты рядом нужен человек, который помогал бы с растяжкой, делал массажи, необходимые процедуры для восстановления. Условно говоря, без физиотерапевта после тяжелой игры самостоятельно ты восстановишься на 10%, с ним — на 20%. И эти дополнительные 10% играют очень важную роль. Особенно в таких длинных сериях, с долгими перелетами.

В отличие от Рублева Аслан Карацев и Карен Хачанов сейчас переживают не лучшие времена. Первый проиграл шесть из семи последних матчей и выбыл из топ-30. Хачанов поднялся с 26-го на 25-е место, но амбиции у россиянина гораздо выше. Напомним, что Карен стал первым из игроков нового российского поколения, выигравших турнир серии ATP-1000. В 2018 году на «мастерсе» в Париже он одолел троих теннисистов из топ-10 — Джона Изнера, Доминика Тима и Александра Зверева, а в финале в двух сетах оказался сильнее самого Джоковича. В середине 2019 года Хачанов был на восьмой строчке рейтинга, но затем результаты россиянина стали очень нестабильными.

— В конце 2018 года Карен играл очень хорошо, — отметил «СЭ» заслуженный тренер России Борис Собкин. — Когда выходишь на такой уровень, то кажется, что так будет продолжаться всегда. Проходил это на собственном опыте. Поэтому когда у тебя идет игра и есть результат, надо думать о том, чтобы было еще лучше. Как только игрок перестает прогрессировать, он не только остается на месте, но и начинает движение назад. К сожалению, это аксиома. Хачанову надо что-то менять, но он и сам это понимает. Со своей стороны всегда желаю ему удачи. Потенциал у него огромный.

В Майами Хачанов начнет турнир с Томми Полом или Бенжаменом Бонзи. В случае успеха в третьем круге его, вероятно, ждет встреча с Фритцем.

Финалы Miami Open за последние 10 лет