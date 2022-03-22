Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург
Хоккей. НХЛ
23.03
Вашингтон
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
23.03
Каролина
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
23.03
Нью-Джерси
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23.03
Питтсбург
Коламбус
Хоккей. НХЛ
23.03
Детройт
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
23.03
Айлендерс
Оттава
Хоккей. НХЛ
23.03
Виннипег
Вегас
Хоккей. НХЛ
23.03
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
23.03
Калгари
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
23.03
Аризона
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Нэшвилл
36
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Эдмонтон
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
17:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На что претендуют в Майами Медведев и Рублев? Обоим не очень повезло с сеткой

«Мастерс» во Флориде — последняя крупная разборка на харде перед грунтовым сезоном.

Наверх
Источник: Reuters

В среду стартует основная сетка «мастерса» в Майами — последнего хардового турнира перед началом грунтового сезона в Европе. Все россияне начнут борьбу за трофей со второго круга — предположительно, в пятницу и субботу. Даниил Медведев (первый «сеяный») выступит против победителя в паре Энди Маррея (WC) и Федерико Дельбониса. В одну четверть сетки с Даниилом попали Хуберт Хуркач (8) и Аслан Карацев (29), на которого выйдет Аляж Бедене или Юго Эмбер.

Другой лидер нашего мужского тенниса, Андрей Рублев (5), стартует матчем против Ника Кирьоса (WC) или Адриана Маннарино. С ним в четверть попал Маттео Берреттини (4). Карен Хачанов (24) во втором круге сыграет против Томми Пола или Бенжамена Бонзи. В этой же четверти выступят Стефанос Циципас (3), Феликс Оже-Альяссим (7), Тейлор Фритц (11) и Карлос Алькарас (14). Отметим, что представители России лишь однажды брали титул в Майами — в 2008 году победу одержал Николай Давыденко.

В женской сетке в число 32 «сеяных» вошли три россиянки: Вероника Кудерметова (21), Дарья Касаткина (25) и Людмила Самсонова (29). В отсутствие травмированной Анастасии Павлюченковой именно на этих трех теннисисток особые надежды наших болельщиков.

Покажет ли Медведев свой лучший перформанс в Майами?

В календаре ATP турнир в Майами исторически шел в комплекте с турниром в Индиан-Уэллсе. Причем оба старта — полуторанедельные (начинаются в марте). То есть игроки приезжают в США минимум на три недели. Если рано вылететь, можно потренироваться между соревнованиями. А после Майами начинается грунтовый сезон в Европе. В прошлом году из-за пандемии Индиан-Уэллс перенесся на осень. Игрокам из Европы надо было лететь в США ради одного турнира, возможно, ради одного матча в случае поражения в первом круге. Поэтому многие отказались от этой поездки. В мужской сетке турнир потерял более 30 игроков из топ-100, включая Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Доминика Тима и Маттео Берреттини. Существенно был снижен и призовой фонд (с 6,68 миллиона долларов вместо 16,7).

Источник: Reuters

В этом году все вернулось на круги своя (кроме призовых). Из лидеров в Майами не смогут принять участие только Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Первый из-за своей антиваксерской позиции, второй — по состоянию здоровья. Отсутствие титулованных серба и испанца увеличивает шансы Даниила Медведева вернуться на первое место рейтинга ATP, которое он удерживал последние три недели. Правда, для этого Даниилу надо показать свой лучший перформанс в Майами и дойти до четвертьфинала. Пока его лучшее достижение — четвертьфинал прошлого года, когда он уступил Роберто Баутисте Агуту.

При этом стоит признать, что год назад россиянину повезло с сеткой (Лу Яньсюнь, Алексей Попырин, Фрэнсис Тьяфу). Сейчас соперники будут посерьезнее. Уже во втором круге Даниил, скорее всего, сыграет с экс первой ракеткой мира Энди Марреем, в третьем — c Кристианом Гариным, Яном Леннардом Штруффом или Педро Мартинесом. А вот в ⅛ финала возможна новая встреча с Баутистой Агутом. Или Дженсоном Бруксби, который на прошлой неделе впервые победил игрока топ-10 (в третьем круге Индиан-Уэллса выбил из борьбы Стефаноса Циципаса). Наконец, в четвертьфинале вероятна встреча с победителем прошлого розыгрыша Хуркачем. Сложная сетка, но для Даниила нет авторитетов. На харде — так точно.

Хватит ли сил у Рублева?

Несмотря на то что победная серия Рублева из 13 матчей была прервана Тейлором Фритцем в полуфинале Индиан-Уэллса, выступление Андрея в Калифорнии еще раз доказало, что в этом году он готов бороться за самые крупные турниры. В 2021 году в Майами 24-летний москвич впервые дошел до полуфинала «мастерса», не проиграв ни одного сета, прежде чем уступил будущему чемпиону Хуркачу.

Чтобы защитить 360 очков, Андрею наверняка придется преодолеть два итальянских барьера. В ⅛ финала против Янника Синнера, в четвертьфинале — против Маттео Берреттини. Главное, чтобы у Рублева хватило сил. Турнир в Майами будет для него уже пятым за два месяца, причем во всех из них он доходил до дальних стадий.

Источник: Reuters

— Безусловно, мне очень помогает физиотерапевт, — рассказал «СЭ» Андрей Рублев. — В такие моменты рядом нужен человек, который помогал бы с растяжкой, делал массажи, необходимые процедуры для восстановления. Условно говоря, без физиотерапевта после тяжелой игры самостоятельно ты восстановишься на 10%, с ним — на 20%. И эти дополнительные 10% играют очень важную роль. Особенно в таких длинных сериях, с долгими перелетами.

В отличие от Рублева Аслан Карацев и Карен Хачанов сейчас переживают не лучшие времена. Первый проиграл шесть из семи последних матчей и выбыл из топ-30. Хачанов поднялся с 26-го на 25-е место, но амбиции у россиянина гораздо выше. Напомним, что Карен стал первым из игроков нового российского поколения, выигравших турнир серии ATP-1000. В 2018 году на «мастерсе» в Париже он одолел троих теннисистов из топ-10 — Джона Изнера, Доминика Тима и Александра Зверева, а в финале в двух сетах оказался сильнее самого Джоковича. В середине 2019 года Хачанов был на восьмой строчке рейтинга, но затем результаты россиянина стали очень нестабильными.

— В конце 2018 года Карен играл очень хорошо, — отметил «СЭ» заслуженный тренер России Борис Собкин. — Когда выходишь на такой уровень, то кажется, что так будет продолжаться всегда. Проходил это на собственном опыте. Поэтому когда у тебя идет игра и есть результат, надо думать о том, чтобы было еще лучше. Как только игрок перестает прогрессировать, он не только остается на месте, но и начинает движение назад. К сожалению, это аксиома. Хачанову надо что-то менять, но он и сам это понимает. Со своей стороны всегда желаю ему удачи. Потенциал у него огромный.

В Майами Хачанов начнет турнир с Томми Полом или Бенжаменом Бонзи. В случае успеха в третьем круге его, вероятно, ждет встреча с Фритцем.

Финалы Miami Open за последние 10 лет

  • 2021 — Хуберт Хуркач — Янник Синнер — 7:6, 6:4
  • 2020 — не проводился из-за пандемии коронавируса
  • 2019 — Роджер Федерер — Джон Изнер — 6:1, 6:4
  • 2018 — Джон Изнер — Александр Зверев — 6:7, 6:4, 6:4
  • 2017 — Роджер Федерер — Рафаэль Надаль — 6:3, 6:4
  • 2016 — Новак Джокович — Кеи Нисикори — 6:3, 6:3
  • 2015 — Новак Джокович — Энди Маррей — 7:6, 4:6, 6:0
  • 2014 — Новак Джокович —Рафаэль Надаль — 6:3, 6:3
  • 2013 — Энди Маррей — Давид Феррер — 2:6, 6:4, 7:6
  • 2012 — Новак Джокович — Энди Маррей — 6:1, 7:6
  • 2011 — Новак Джокович — Рафаэль Надаль — 4:6, 6:3, 7:6
  • …2008 — Николай Давыденко — Рафаэль Надаль — 6:4, 6:2.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь