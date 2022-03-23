Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры в 25 лет
Австралийская теннисистка Эшли Барти сообщила, что завершает профессиональную карьеру. Об этом первая ракетка мира объявила в одной из своих соцсетей.
Австралийская теннисистка Эшли Барти сообщила, что завершает профессиональную карьеру. Об этом первая ракетка мира объявила в одной из своих соцсетей.
«Сегодня для меня сложный и очень эмоциональный день, так как я объявляю о своем уходе из тенниса. Я не знала, как поделиться с вами этой новостью, поэтому попросила свою хорошую подругу Кэйси Дельаква помочь мне. Я очень благодарна за все, что дал мне этот вид спорта, и ухожу с чувством гордости и удовлетворения. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути, я всегда буду благодарна вам за воспоминания, которые мы создали вместе», — отметила Барти.
Эшли также добавила, что больше подробностей сообщит на завтрашней пресс-конференции. Очевидно, на ней же будет названа и причина такого решения.
За свою карьеру 25-летняя Барти по разу победила на Asutralian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» в одиночном разряде. Всего на счету Эшли 15 одиночных титулов. В парном разряде она стала чемпионкой US Open-2018, а всего завоевала 12 титулов.