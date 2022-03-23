Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры в 25 лет

«Сегодня для меня сложный и очень эмоциональный день, так как я объявляю о своем уходе из тенниса. Я не знала, как поделиться с вами этой новостью, поэтому попросила свою хорошую подругу Кэйси Дельаква помочь мне. Я очень благодарна за все, что дал мне этот вид спорта, и ухожу с чувством гордости и удовлетворения. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути, я всегда буду благодарна вам за воспоминания, которые мы создали вместе», — отметила Барти.