Рублев не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Майами

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу австралийца. Рублев был посеян на турнире под пятым номером. В следующем круге Кирьос сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (31-й номер посева).

Рублеву 24 года, он занимает седьмое место в рейтинге ATP, на счету россиянина десять титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в смешанном разряде в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Кирьосу 26 лет, он располагается на 102-й строчке мирового рейтинга. На его счету шесть титулов ATP. Лучшим результатом австралийца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2014) и Australian Open (2015).