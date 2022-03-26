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00:32 (мск), источник: ТАСС

Рублев не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Майами

ТАСС, 26 марта. Россиянин Андрей Рублев проиграл австралийцу Нику Кирьосу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.

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Источник: AP 2022

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу австралийца. Рублев был посеян на турнире под пятым номером. В следующем круге Кирьос сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (31-й номер посева).

Рублеву 24 года, он занимает седьмое место в рейтинге ATP, на счету россиянина десять титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в смешанном разряде в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Кирьосу 26 лет, он располагается на 102-й строчке мирового рейтинга. На его счету шесть титулов ATP. Лучшим результатом австралийца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2014) и Australian Open (2015).

Турнир в Майами относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет более $8,3 млн. В 2021 году победителем стал поляк Хуберт Хуркач.

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