Белоруска Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Майами

Минувшей ночью белоруска, занимающая 16-е место в мировом рейтинге, встречалась в 1/32 финала с россиянкой Екатериной Александровой, у которой 54-я позиция, и выиграла в трехсетовом поединке — 6:4, 2:6, 7:6 (7:5). В решающей партии Виктория Азаренко уступала 4:5, но смогла догнать соперницу и в итоге добилась победы на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа 48 минут.

Следующей соперницей Виктории Азаренко будет 16-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова (279-й номер рейтинга WTA), которая неожиданно переиграла бельгийку Элизе Мертенс (24) — 7:5, 2:6, 6:1.

Виктория Азаренко трижды становилась победительницей этих соревнований (2009, 2011, 2016).

Сегодня вечером еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (60) в 1/16 финала сыграет с румынкой Ириной Бегу (70), которая во втором круге победила пятую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко — 6:4, 6:4. Александра Саснович на старте турнира победила китайскую теннисистку Синьюй Ван — 7:6 (8:6), 6:4, а затем обыграла россиянку Дарью Касаткину — 7:6 (7:5), 6:4.

Также сегодня в стартовой встрече парного разряда белоруска Лидия Морозова и американка Сабрина Сантамария сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и мексиканкой Джулианой Олмос. Арина Соболенко и испанская теннисистка Паула Бадоса в 1/16 финала встретятся с бразильско-казахстанским тандемом Беатрис Майя / Анна Данилина. В 2019 году Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда.