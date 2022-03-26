Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Факел
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь
Торпедо
14
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Металлург Лп
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Авангард
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
КАМАЗ
Акрон
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Балтика
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Спартак
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Текстильщик
40
Хоккей. НХЛ
19:30
Бостон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
19:30
Детройт
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
22:00
Вегас
Чикаго
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Аризона
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Филадельфия
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Коламбус
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Вашингтон
Б
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
51
Все события
Фоторепортажи
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
10:13 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Майами

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала вторую победу на турнире категории WTA-1000 в американском Майами с призовым фондом $8,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Минувшей ночью белоруска, занимающая 16-е место в мировом рейтинге, встречалась в 1/32 финала с россиянкой Екатериной Александровой, у которой 54-я позиция, и выиграла в трехсетовом поединке — 6:4, 2:6, 7:6 (7:5). В решающей партии Виктория Азаренко уступала 4:5, но смогла догнать соперницу и в итоге добилась победы на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа 48 минут.

Следующей соперницей Виктории Азаренко будет 16-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова (279-й номер рейтинга WTA), которая неожиданно переиграла бельгийку Элизе Мертенс (24) — 7:5, 2:6, 6:1.

Виктория Азаренко трижды становилась победительницей этих соревнований (2009, 2011, 2016).

Сегодня вечером еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (60) в 1/16 финала сыграет с румынкой Ириной Бегу (70), которая во втором круге победила пятую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко — 6:4, 6:4. Александра Саснович на старте турнира победила китайскую теннисистку Синьюй Ван — 7:6 (8:6), 6:4, а затем обыграла россиянку Дарью Касаткину — 7:6 (7:5), 6:4.

Также сегодня в стартовой встрече парного разряда белоруска Лидия Морозова и американка Сабрина Сантамария сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и мексиканкой Джулианой Олмос. Арина Соболенко и испанская теннисистка Паула Бадоса в 1/16 финала встретятся с бразильско-казахстанским тандемом Беатрис Майя / Анна Данилина. В 2019 году Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда.

Соревнования в Майами завершатся 3 апреля.

 Наглое ограбление кормушки для птиц попало на видео и рассмешило YouTube
Исследователи установили влияние коронавируса на мозг
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь