Даниил Медведев обыграл Маррея и вышел в третий круг теннисного турнира в Майами

ТАСС, 26 марта. Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Великобритании Энди Маррея в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В следующем круге россиянин сыграет с победителем встречи между испанцем Педро Мартинесом и чилийцем Кристианом Гарином (27-й номер посева).

26-летний Медведев занимает вторую строчку в рейтинге ATP, на счету россиянина 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

34-летний Маррей располагается на 85-м месте в мировом рейтинге. На его счету 46 титулов ATP. Он трижды становился победителем турниров Большого шлема, является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде и победителем Кубка Дэвиса, на его счету также серебро Игр в миксте.