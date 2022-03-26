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26 марта, источник: ТАСС

Даниил Медведев обыграл Маррея и вышел в третий круг теннисного турнира в Майами

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

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Источник: Reuters

ТАСС, 26 марта. Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Великобритании Энди Маррея в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В следующем круге россиянин сыграет с победителем встречи между испанцем Педро Мартинесом и чилийцем Кристианом Гарином (27-й номер посева).

26-летний Медведев занимает вторую строчку в рейтинге ATP, на счету россиянина 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

34-летний Маррей располагается на 85-м месте в мировом рейтинге. На его счету 46 титулов ATP. Он трижды становился победителем турниров Большого шлема, является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде и победителем Кубка Дэвиса, на его счету также серебро Игр в миксте.

Турнир в Майами относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет более $8,3 млн. В 2021 году победителем стал поляк Хуберт Хуркач.

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