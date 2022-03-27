Казахстанский теннисист едва не сотворил вторую сенсацию на супертурнире

Во втором круге он уступил 13-й ракетке мира американцу Тэйлору Фрицу, хотя был близок к сенсации. Первый сет казахстанец проиграл — 3:6, а вот второй выиграл — 7:5. В ходе третьего Кукушкин вел 1:0 и 2:1, но в итоге уступил 3:6, при этом отдав две свои подачи.