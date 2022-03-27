Казахстанский теннисист едва не сотворил вторую сенсацию на супертурнире

Во втором круге он уступил 13-й ракетке мира американцу Тэйлору Фрицу, хотя был близок к сенсации. Первый сет казахстанец проиграл — 3:6, а вот второй выиграл — 7:5. В ходе третьего Кукушкин вел 1:0 и 2:1, но в итоге уступил 3:6, при этом отдав две свои подачи.
Встреча длилась 2 часа и 8 минут, в ее ходе Михаил допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного эйса. Фриц отыграл без ошибок и выполнил 10 подач навылет.
Следующий матч американец проведет 28 марта против своего соотечественника, 37-й ракетки мира Томми Пола.
На старте турнира Кукушкин преподнес сенсацию, обыграв Ботика Ван де Зандшульпа из Нидерландов.