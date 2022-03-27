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19:47 (мск), источник: Sport24

Звонарева вышла на матч против Коллинз на турнире в Майами с призывом к миру

Российская теннисистка Вера Звонарева продемонстрировала пацифистский лозунг во время матча третьего круга турнира категории WTA 1000 в Майами.

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Спортсменка вышла на матч с американкой Даниэль Коллинз в теннисном козырьке с надписью No war.

Напомним ранее с призывом к миру выступали россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев, а также белоруска Арина Соболенко.

В четвертом раунде Коллинз встретится с Унс Джабир из Туниса.

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