Звонарева вышла на матч против Коллинз на турнире в Майами с призывом к миру
Российская теннисистка Вера Звонарева продемонстрировала пацифистский лозунг во время матча третьего круга турнира категории WTA 1000 в Майами.
Российская теннисистка Вера Звонарева продемонстрировала пацифистский лозунг во время матча третьего круга турнира категории WTA 1000 в Майами.
Спортсменка вышла на матч с американкой Даниэль Коллинз в теннисном козырьке с надписью No war.
Напомним ранее с призывом к миру выступали россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев, а также белоруска Арина Соболенко.
В четвертом раунде Коллинз встретится с Унс Джабир из Туниса.