Азаренко выбыла с турнира в Майами, отказавшись от борьбы в матче с Фрухвиртовой в 3-м круге
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко выбыла с турнира в Майами категории WTA 1000 с призовым фондом почти 8,4 миллиона долларов.
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко выбыла с турнира в Майами категории WTA 1000 с призовым фондом почти 8,4 миллиона долларов.
В третьем круге белорусская теннисистка не смогла завершить матч против чешки Линды Фрухвиртовой, отказавшись от борьбы со счетом 2:6, 0:3.
В четвертом круге соперницей Фрухвиртовой станет испанка Паула Бадоса.