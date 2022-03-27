Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Рейнджерс
Баффало
20
Хоккей. НХЛ
01:00
Миннесота
Колорадо
Хоккей. НХЛ
01:00
Нэшвилл
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Аризона
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Монреаль
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
27.03
Айлендерс
Тампа-Бэй
14
Хоккей. КХЛ
27.03
Салават Юлаев
Трактор
12
Все события
Фоторепортажи
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
27 марта, источник: Sport24

Азаренко выбыла с турнира в Майами, отказавшись от борьбы в матче с Фрухвиртовой в 3-м круге

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко выбыла с турнира в Майами категории WTA 1000 с призовым фондом почти 8,4 миллиона долларов.

Наверх

В третьем круге белорусская теннисистка не смогла завершить матч против чешки Линды Фрухвиртовой, отказавшись от борьбы со счетом 2:6, 0:3.

В четвертом круге соперницей Фрухвиртовой станет испанка Паула Бадоса.

 «Наутро мне было безумно стыдно». Русская модель, бросившая Тимати, опозорилась в ночном клубе
«Мисс Россия» жестко ответила украинцу Гордону на критику российского народа: «Такие упыри жалости не вызывают»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь