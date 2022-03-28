Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Майами

В первом сете матча 1/16 финала экс-первая ракетка планеты проиграла 16-летней чешской теннисистке Линде Фрухвиртовой (279) со счетом 2:6, а во второй партии при счете 0:3 не смогла продолжить игру. В ⅛ финала чешка сыграет с испанкой Паулой Бадосой (6). В своем стартовом поединке Азаренко победила россиянку Екатерину Александрову (54) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:5). Виктория Азаренко трижды становилась победительницей этих соревнований (2009, 2011, 2016).
Сегодня вечером еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (60) в поединке за выход в четвертьфинал встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (28). В первом раунде белоруска была сильнее китайской теннисистки Синьюй Ван (87) — 7:6 (8:6), 6:4, затем обыграла россиянку Дарью Касаткину — 7:6 (7:5), 6:4, а в 1/16 финала победила румынку Ирину Бегу (70) — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4.
Турнир в Майами финиширует 3 апреля.