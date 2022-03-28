Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Майами

В первом сете матча 1/16 финала экс-первая ракетка планеты проиграла 16-летней чешской теннисистке Линде Фрухвиртовой (279) со счетом 2:6, а во второй партии при счете 0:3 не смогла продолжить игру. В ⅛ финала чешка сыграет с испанкой Паулой Бадосой (6). В своем стартовом поединке Азаренко победила россиянку Екатерину Александрову (54) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:5). Виктория Азаренко трижды становилась победительницей этих соревнований (2009, 2011, 2016).