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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские теннисисты покинули крупный турнир в США

Казахстанские теннисисты покинули крупный турнир серии WTA 1000 и ATP Masters 1000 в Майами (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Так, занимающая 18-е место в мировом рейтинге Елена Рыбакина уступила в третьем круге 21-й ракетке мира американке Джессике Пегуле — 3:6, 4:6.

Юлия Путинцева (47) также в третьем круге проиграла испанке Пауле Бадосе (6) — 3:6, 2:6.
А в мужской сетке турнира Александр Бублик (33) потерпел поражение в третьем круге от норвежца Каспера Рууда (8) — 3:6, 2:6.

Ранее неудачно провел свой матч другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин.

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