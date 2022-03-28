Фото дня: сестры Уильямс в откровенных платьях на вручении «Оскара»

Спортсменки представляли картину «Король Ричард», которая повествует об их становлении в теннисе и участии в этом родителей. Отца исполнил Уилл Смит, который удостоился статуэтки в номинации «лучший актер».

Серене Уильямс 40 лет, она является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема (больше только у австралийки Маргарет Корт — 24). Винус Уильямс старше сестры на год, она является семикратной чемпионкой турниров Большого шлема в одиночном разряде и 14-кратной в парном.