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11:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фото дня: сестры Уильямс в откровенных платьях на вручении «Оскара»

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Теннисистки Серена и Винус Уильямс предстали перед публикой в откровенных нарядах на церемонии вручения кинопремии «Оскар».

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Источник: AP 2022

Спортсменки представляли картину «Король Ричард», которая повествует об их становлении в теннисе и участии в этом родителей. Отца исполнил Уилл Смит, который удостоился статуэтки в номинации «лучший актер».

Серене Уильямс 40 лет, она является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема (больше только у австралийки Маргарет Корт — 24). Винус Уильямс старше сестры на год, она является семикратной чемпионкой турниров Большого шлема в одиночном разряде и 14-кратной в парном.

Источник: Reuters
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