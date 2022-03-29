Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Сиэтл
16
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Аризона
61
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Баффало
56
Хоккей. НХЛ
02:30
Сент-Луис
Ванкувер
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Каролина
16
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Польша
Швеция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Португалия
Северная Македония
Все события
Фоторепортажи
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
10:30 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Саснович проиграла в ⅛ финала турнира в Майами

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (60-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в ⅛ финала турнира категории WTA-1000 в американском Майами с призовым фондом $8,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AFP 2022

В поединке за выход в четвертьфинал белоруска уступила в двух партиях представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (28) — 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В первом раунде Александра Саснович была сильнее китайской теннисистки Синьюй Ван (87) — 7:6 (8:6), 6:4, затем обыграла россиянку Дарью Касаткину — 7:6 (7:5), 6:4, а в 1/16 финала победила румынку Ирину Бегу (70) — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4, которая до этого выбила из турнира пятую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (16) в 1/16 финала проиграла 16-летней чешской теннисистке Линде Фрухвиртовой (279). В своем стартовом поединке Азаренко победила россиянку Екатерину Александрову (54). Виктория Азаренко трижды становилась победительницей этих соревнований (2009, 2011, 2016).

В стартовой встрече парного разряда Арина Соболенко и испанская теннисистка Паула Бадоса взяли верх над бразильско-казахстанским тандемом Беатрис Майя / Анна Данилина — 6:3, 6:4, а в ⅛ финала уступили китайско-российскому тандему Чжаосюань Ян / Екатерина Александрова — 3:6, 6:7 (7:0). В 2019 году Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда.

Белоруска Лидия Морозова и американка Сабрина Сантамария в 1/16 финала проиграли канадке Габриэле Дабровски и мексиканке Джулиане Олмос — 1:6, 3:6.

Турнир в Майами финиширует 3 апреля.

 Наглое ограбление кормушки для птиц попало на видео и рассмешило YouTube
Толстенькая белка с таким аппетитом наслаждалась крекером, что умилила мног
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь