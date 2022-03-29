Белорусская теннисистка Саснович проиграла в ⅛ финала турнира в Майами

В поединке за выход в четвертьфинал белоруска уступила в двух партиях представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (28) — 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В первом раунде Александра Саснович была сильнее китайской теннисистки Синьюй Ван (87) — 7:6 (8:6), 6:4, затем обыграла россиянку Дарью Касаткину — 7:6 (7:5), 6:4, а в 1/16 финала победила румынку Ирину Бегу (70) — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4, которая до этого выбила из турнира пятую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.