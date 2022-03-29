Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Каролина
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Монреаль
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Оттава
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Колорадо
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Даллас
Футбол. Чемпионат мира
29.03
Польша
Швеция
20
Футбол. Чемпионат мира
29.03
Португалия
Северная Македония
20
Все события
Фоторепортажи
11Сын Кости Цзю одержал 21-ю победу подряд
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
29 марта, источник: Lenta.Ru

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии Masters в Майами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: Reuters

25-летний россиянин добился победы над Дженсоном Бруксби. Матч продлился один час 20 минут. Медведев обыграл сопреника со счетом 7:5, 6:1.

В четвертьфинале россиянин втретится с победителем противостояния Ллойда Джорджа Харриса и Хуберта Хуркача. Поледний — действующий победитель турнира.

14 марта Медведев потерял шансы удержать статус первой ракетки мира. Россиянин потерпел поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 1:6.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. Тогда он опередил в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов серба Новака Джоковича.

 «Этого не хватало на Олимпиаде» Камбэк Валиевой, радость Щербаковой и рекорды мира. Итоги командного турнира фигуристов
Медведева объяснила участие в фотосессии для Maxim
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь