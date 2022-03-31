Казахстанский теннисист обыграл победителя трех турниров Большого шлема
Казахстанcкий теннисист Александр Недовесов вместе с пакистанцем Айсамом Куреши вышел в полуфинал турнира серии Челленджер в испанской Марбелье, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанcкий теннисист Александр Недовесов вместе с пакистанцем Айсамом Куреши вышел в полуфинал турнира серии Челленджер в испанской Марбелье, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче ¼ финала парного разряда они обыграли испанца Пабло Андухара и швейцарца Станисласа Вавринку — 6:1, 7:6 (7:1). Последний, как известно, победитель трех турниров Большого шлема в одиночном разряде.
Встреча длилась 1 час и 18 минут, в ее ходе казахстанско-пакистанская пара сделала три эйса при двух двойных ошибках, тогда как у соперников следующие показатели — ½.
В полуфинале, 1 апреля, Недовесов и Куреши сыграют против Романа Жебавы (Чехия) и Филиппа Освальда (Австрия).