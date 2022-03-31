Медведев проиграл Хуркачу в четвертьфинале турнира в Майами

В четвертьфинале он проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:7 (7:9), 3:6. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

Отметим, что в конце второго сета Медведев брал медицинский тайм-аут и жаловался на боли в желудке.

Таким образом, Медведев не сможет возглавить рейтинг ATP. Ему было необходимо дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти сербского теннисиста Новака Джоковича.