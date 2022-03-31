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31 марта, источник: Спорт-Экспресс

Медведев проиграл Хуркачу в четвертьфинале турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Майами.

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В четвертьфинале он проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:7 (7:9), 3:6. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

Отметим, что в конце второго сета Медведев брал медицинский тайм-аут и жаловался на боли в желудке.

Таким образом, Медведев не сможет возглавить рейтинг ATP. Ему было необходимо дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти сербского теннисиста Новака Джоковича.

В полуфинале Хуркач сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия).

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