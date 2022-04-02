Теннисист Медведев пропустит до двух месяцев из-за операции

«Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление может занять от одного до двух месяцев, и я буду делать все возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее. Всем спасибо за поддержку», — написал Медведев.