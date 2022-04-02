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16:06 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Медведев пропустит до двух месяцев из-за операции

ТАСС, 2 апреля. Российский теннисист Даниил Медведев сделает операцию по удалению грыжи и пропустит от одного до двух месяцев. Об этом он сообщил в Twitter.

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Источник: Reuters

«Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление может занять от одного до двух месяцев, и я буду делать все возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее. Всем спасибо за поддержку», — написал Медведев.

В четверг Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами со счетом 6:7 (7:9), 3:6.

26-летний Медведев занимает вторую строчку в рейтинге ATP, на счету россиянина 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США. Медведев с 28 февраля по 21 марта возглавлял мировой рейтинг.

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