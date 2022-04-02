Теннисист Медведев пропустит до двух месяцев из-за операции
ТАСС, 2 апреля. Российский теннисист Даниил Медведев сделает операцию по удалению грыжи и пропустит от одного до двух месяцев. Об этом он сообщил в Twitter.
ТАСС, 2 апреля. Российский теннисист Даниил Медведев сделает операцию по удалению грыжи и пропустит от одного до двух месяцев. Об этом он сообщил в Twitter.
«Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление может занять от одного до двух месяцев, и я буду делать все возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее. Всем спасибо за поддержку», — написал Медведев.
В четверг Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами со счетом 6:7 (7:9), 3:6.
26-летний Медведев занимает вторую строчку в рейтинге ATP, на счету россиянина 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США. Медведев с 28 февраля по 21 марта возглавлял мировой рейтинг.