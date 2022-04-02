Соболенко получила уайлд-кард на турнир в Чарльстоне

Уайлд-кард получила пятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Также приглашения на турнир предоставили Кэти Макнелли, Эмме Наварро и Линде Фрухвиртовой.



Соболенко неудачно провела турнир в Майами (США). Уже во втором круге она сенсационно уступила 70-й ракетке мира Ирине Бегу из Румынии. Встреча закончилась со счётом 4:6, 4:6.



Ранее Соболенко также провалила старт на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Вторая сеяная Арина во втором круге проиграла 48-й ракетке мира итальянке Ясмине Паолини со счётом 6:2, 3:6, 3:6.