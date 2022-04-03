18-летний Алькарас обыграл Рууда и стал победителем «Мастерса» в Майами

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Алькарас выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Его соперник, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.