Польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой ракеткой мира
ТАСС, 4 апреля. Представительница Польши Ига Свёнтек возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
ТАСС, 4 апреля. Представительница Польши Ига Свёнтек возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Свёнтек одержала победы на трех турнирах категории WTA 1 000 подряд, завоевав трофеи в Дохе, Индиан-Уэлссе и Майами. Польская теннисистка впервые в карьере стала лидером мирового рейтинга. С 9 сентября 2019 года первой ракеткой мира была австралийка Эшли Барти, которая 23 марта объявила о завершении карьеры, ее имя исключили из рейтинга WTA. Свёнтек стала первой представительницей Польши, возглавившей мировой рейтинг, также теннисистка стала 28-м лидером рейтинга в истории организации.
Лучшей из россиянок в рейтинге WTA является Анастасия Павлюченкова, которая занимает 14-е место. Спортсменка не сможет принимать участия в турнирах до конца апреля — начала мая. Россиянка Вероника Кудерметова обновила личный рекорд, став 22-й ракеткой мира. Испанка Паула Бадоса впервые в карьере вошла в топ-3 мирового рейтинга, а американка Даниэль Коллинс дебютировала в топ-10, поднявшись на восьмую строчку.
Рейтинг WTA от 4 апреля: