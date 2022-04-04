Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Сиэтл
Даллас
41
Футбол. Зарубежный
19:30
Верона
Дженоа
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм
Эдмонтон
16
Хоккей. НХЛ
02:00
Ванкувер
Вегас
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Миннесота
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Филадельфия
Б
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго
Аризона
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
3.04
Нью-Джерси
Айлендерс
34
Футбол. Зарубежный
3.04
Барселона
Севилья
10
Футбол. Зарубежный
3.04
ПСЖ
Лорьян
51
Футбол. Зарубежный
3.04
Ювентус
Интер
01
Все события
Фоторепортажи
22«Локомотив» победил «Спартак» в «снежном дерби»
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
09:23 (мск), источник: ТАСС

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой ракеткой мира

ТАСС, 4 апреля. Представительница Польши Ига Свёнтек возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Наверх
Источник: Reuters

Свёнтек одержала победы на трех турнирах категории WTA 1 000 подряд, завоевав трофеи в Дохе, Индиан-Уэлссе и Майами. Польская теннисистка впервые в карьере стала лидером мирового рейтинга. С 9 сентября 2019 года первой ракеткой мира была австралийка Эшли Барти, которая 23 марта объявила о завершении карьеры, ее имя исключили из рейтинга WTA. Свёнтек стала первой представительницей Польши, возглавившей мировой рейтинг, также теннисистка стала 28-м лидером рейтинга в истории организации.

Лучшей из россиянок в рейтинге WTA является Анастасия Павлюченкова, которая занимает 14-е место. Спортсменка не сможет принимать участия в турнирах до конца апреля — начала мая. Россиянка Вероника Кудерметова обновила личный рекорд, став 22-й ракеткой мира. Испанка Паула Бадоса впервые в карьере вошла в топ-3 мирового рейтинга, а американка Даниэль Коллинс дебютировала в топ-10, поднявшись на восьмую строчку.

Рейтинг WTA от 4 апреля:

  1. (2). Ига Свёнтек (Польша) — 6 711 очков;
  2. (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;
  3. (6). Паола Бадоса (Испания) — 4 970;
  4. (3). Мария Саккари (Греция) — 4 705;
  5. (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 657;
  6. (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;
  7. (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 197;
  8. (11). Даниэль Коллинс (США) — 3 151;
  9. (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070;
  10. (10). Онс Жабер (Тунис) — 2 975;
    …14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 473;
    …22 (23). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 090;
    …28 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1 770;
    …31 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 1 547;
    …54 (54). Екатерина Александрова (Россия) — 1 081;
    …74 (71). Варвара Грачева (Россия) — 876;
    …76 (84). Анна Калинская (Россия) — 828;
    …103 (117). Вера Звонарева (Россия) — 650.

 Алексей Ягудин: Сакамото шикарная, но это прокат, который показывали лет 20 назад
Татьяна Тарасова сравнила уровень российских и международных женских турниров по фигурному катанию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь