Польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой ракеткой мира

Свёнтек одержала победы на трех турнирах категории WTA 1 000 подряд, завоевав трофеи в Дохе, Индиан-Уэлссе и Майами. Польская теннисистка впервые в карьере стала лидером мирового рейтинга. С 9 сентября 2019 года первой ракеткой мира была австралийка Эшли Барти, которая 23 марта объявила о завершении карьеры, ее имя исключили из рейтинга WTA. Свёнтек стала первой представительницей Польши, возглавившей мировой рейтинг, также теннисистка стала 28-м лидером рейтинга в истории организации.