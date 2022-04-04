Арина Соболенко осталась на 5-м месте, Ига Свентек впервые стала первой ракеткой планеты

На турнире категории WTA-1000 в американском Майами лучшая белорусская теннисистка выбыла из борьбы после поражения в своем стартовом поединке, но сохранила за собой 5-е место в мировом рейтинге. Сейчас в ее активе 4657 очков. Виктория Азаренко, которая также неудачно сыграла во Флориде, находится на 17-й строке (2281 балл). Еще одна белоруска Александра Саснович, которая в Майами добралась до ⅛ финала, поднялась на 9 позиций и сейчас занимает 51-е место (1123). Победительница этого турнира польская теннисистка Ига Свентек впервые в карьере возглавила мировой рейтинг.