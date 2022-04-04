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13:14 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко осталась на 5-м месте, Ига Свентек впервые стала первой ракеткой планеты

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на пятой позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

На турнире категории WTA-1000 в американском Майами лучшая белорусская теннисистка выбыла из борьбы после поражения в своем стартовом поединке, но сохранила за собой 5-е место в мировом рейтинге. Сейчас в ее активе 4657 очков. Виктория Азаренко, которая также неудачно сыграла во Флориде, находится на 17-й строке (2281 балл). Еще одна белоруска Александра Саснович, которая в Майами добралась до ⅛ финала, поднялась на 9 позиций и сейчас занимает 51-е место (1123). Победительница этого турнира польская теннисистка Ига Свентек впервые в карьере возглавила мировой рейтинг.

Первая десятка рейтинга WTA:

  1. Ига Свентек (Польша) — 6711 очков;
  2. Барбора Крейчикова (Чехия) — 4975;
  3. Паула Бадоса (Испания) — 4970;
  4. Мария Саккари (Греция) — 4705;
  5. Арина Соболенко (Беларусь) — 4657;
  6. Анетт Контавейт (Эстония) — 4511;
  7. Каролина Плишкова (Чехия) — 4197;
  8. Даниэль Коллинз (США) — 3151;
  9. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070;
  10. Унс Джабир (Тунис) — 2975.

Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович, на второй позиции россиянин Даниил Медведев. Лучший из белорусских теннисистов Илья Ивашко занимает 42-е место (1134), еще один белорус Егор Герасимов занимает 152-ю позицию (412).

Топ-10 рейтинга АТР:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 8420 очков;
  2. Даниил Медведев (Россия) — 8410;
  3. Александр Зверев (Германия) — 7195;
  4. Рафаэль Надаль (Испания) — 7115;
  5. Стефанос Циципас (Греция) — 5980;
  6. Маттео Берреттини (Италия) — 4945;
  7. Каспер Рууд (Норвегия) — 4380;
  8. Андрей Рублев (Россия) — 4375;
  9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625;
  10. Кэмерон Норри (Великобритания) — 3440.

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