Теннисистки из Казахстана одержали волевую победу над Южной Кореей

В первом туре казахстанки обыграли в группе D соперниц из Южной Кореи. Первыми на корт вышли Асылжан Арыстанбекова и Ким Е Юн.

Стартовая партия осталась за казахстанкой (6:3), а во второй за счет одного брейка кореянка выиграла сет со счетом 4:6. В решающей третьей партии снова победила представительница Южной Кореи — 0:6.

Во втором матче Айя Нупбай в двух сетах уверенно разобралась с Сон Ха Юн — 6:1, 6:2.

Победитель противостояния определился в третьей решающей парной игре. Айя Нупбай в дуэте с Кариной Джумаджановой потребовалось около часа, чтобы обыграть Сон Ха Юн и Ким Е Юн — 6:4, 6:1.