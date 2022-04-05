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01:31 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович проиграла в 1/32 финала теннисного турнира в Чарльстоне

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (51-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение на турнире категории WTA-500 с призовым фондом $888 тыс. в американском Чарльстоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: "Прессбол"

Сегодня в 1/32 финала белоруска встречалась с украинской теннисисткой АнгелиноАлександра Сасновичй Калининой, занимающей 42-е место в рейтинге WTA, и уступила в двух партиях — 4:6, 4:6. Следующей соперницей украинки будет представительница Казахстана Елена Рыбакина (18).

Пятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, посеянная под первым номером, начнет выступление со второго раунда, где встретится с победительницей матча между американками Элисон Риск (43) и Кэти Макналли (164). В ⅛ финала парного разряда Арина Соболенко и тунисская теннисистка Унс Джабир сыграют с американско-чилийским тандемом Джессика Пегула / Алекса Гуарачи.

На турнире в колумбийской Боготе (призовой фонд — $239 тыс.) белоруска Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан будут соперничать с бразильско-венесуэльской парой Каролина Алвес / Андреа Гамис.

Соревнования в Чарльстоне и Боготе завершатся 10 апреля.

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