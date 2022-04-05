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11:44 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисистки проиграли в парном разряде турниров в Чарльстоне и Боготе

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки проиграли в стартовых матчах парного разряда на турнирах в США и Колумбии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В соревнованиях в американском Чарльстоне с призовым фондом $888 тыс. Арина Соболенко и тунисская теннисистка Унс Джабир уступили в ⅛ финала американско-чилийской паре Джессика Пегула / Алекса Гуарачи — 4:6, 3:6. В поединке 1/16 финала одиночного разряда Арина Соболенко, посеянная под первым номером, начнет выступление со второго раунда, где встретится с победительницей матча между американками Элисон Риск (43) и Кэти Макналли (164). Вчера еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович в 1/32 финала потерпела поражение от украинки Ангелины Калининой 4:6, 4:6. Следующей соперницей украинской теннисистки будет представительница Казахстана Елена Рыбакина (18).

На турнире в колумбийской Боготе (призовой фонд — $239 тыс.) белоруска Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан проиграли бразильско-венесуэльскому дуэту Каролина Алвес / Андреа Гамис — 6:3, 3:6, 2:10.

Соревнования в Чарльстоне и Боготе завершатся 10 апреля.

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