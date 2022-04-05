Организаторы Уимблдона захотели отстранить Медведева

«Частные клубы имеют больше свободы в отношении того, кого допускать, а кого нет», — заявил представитель AELTC. Отмечается, что организатор турнира может принимать решения без участия Министерства спорта Великобритании.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон рассказал, что правительство обсуждает с организаторами Уимблдона порядок допуска россиян на турнир. «Ни один человек, который выступает под флагом России, не должен быть допущен до соревнований», — заявил он. Чиновник посчитал необходимым разобраться в том, как следует относиться к отдельным звездам спорта из России, таким как Медведев.