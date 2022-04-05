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16:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Организаторы Уимблдона захотели отстранить Медведева

Организатор Уимблдона, всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), захотел отстранить Даниила Медведева и других российских теннисистов от участия в турнире в 2022 году. Об этом сообщает The Telegraph.

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Источник: Reuters

«Частные клубы имеют больше свободы в отношении того, кого допускать, а кого нет», — заявил представитель AELTC. Отмечается, что организатор турнира может принимать решения без участия Министерства спорта Великобритании.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон рассказал, что правительство обсуждает с организаторами Уимблдона порядок допуска россиян на турнир. «Ни один человек, который выступает под флагом России, не должен быть допущен до соревнований», — заявил он. Чиновник посчитал необходимым разобраться в том, как следует относиться к отдельным звездам спорта из России, таким как Медведев.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила, что позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.

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