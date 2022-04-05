Теннисистки из Казахстана одержали разгромную победу и вышли из группы

В первом матче противостояния с Вьетнамом Асылжан Арыстанбекова вышла на корт против Нго Хонг. В девятом гейме стартового сета казахстанка со второй попытки реализовала брейк, а на своей подаче забрала партию — 6:4.

После проигранного сета вьетнамка «сломалась»: Асылжан позволила сопернице взять лишь один гейм во второй партии и довела игру до победы (6:1).

В следующем матче Айя Нупбай в двух сетах разгромила Хунх Нгок — 6:0, 6:3.

В парной игре Арыстанбекова в дуэте с Кариной Джумаджановой за час и 45 минут вырвали победу на супер-тай-брейке у Нго Хонг и Хунх Нгок — 6:4, 4:6, 10:5.