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18:31 (мск), источник: Vesti.kz

Теннисистки из Казахстана одержали разгромную победу и вышли из группы

Сборная Казахстана досрочно вышла из группы в квалификации юниорского Bille Jean King Cup by BNP Paribas в Нью-Дели, сообщает пресс-служба ФТК.

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Источник: ФТК

В первом матче противостояния с Вьетнамом Асылжан Арыстанбекова вышла на корт против Нго Хонг. В девятом гейме стартового сета казахстанка со второй попытки реализовала брейк, а на своей подаче забрала партию — 6:4.

После проигранного сета вьетнамка «сломалась»: Асылжан позволила сопернице взять лишь один гейм во второй партии и довела игру до победы (6:1).

В следующем матче Айя Нупбай в двух сетах разгромила Хунх Нгок — 6:0, 6:3.

В парной игре Арыстанбекова в дуэте с Кариной Джумаджановой за час и 45 минут вырвали победу на супер-тай-брейке у Нго Хонг и Хунх Нгок — 6:4, 4:6, 10:5.

После двух побед казахстанская команда в третьем туре сыграет с командой Сингапура.

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