Теннисистки из Казахстана одержали разгромную победу и вышли из группы
Сборная Казахстана досрочно вышла из группы в квалификации юниорского Bille Jean King Cup by BNP Paribas в Нью-Дели, сообщает пресс-служба ФТК.
Сборная Казахстана досрочно вышла из группы в квалификации юниорского Bille Jean King Cup by BNP Paribas в Нью-Дели, сообщает пресс-служба ФТК.
В первом матче противостояния с Вьетнамом Асылжан Арыстанбекова вышла на корт против Нго Хонг. В девятом гейме стартового сета казахстанка со второй попытки реализовала брейк, а на своей подаче забрала партию — 6:4.
После проигранного сета вьетнамка «сломалась»: Асылжан позволила сопернице взять лишь один гейм во второй партии и довела игру до победы (6:1).
В следующем матче Айя Нупбай в двух сетах разгромила Хунх Нгок — 6:0, 6:3.
В парной игре Арыстанбекова в дуэте с Кариной Джумаджановой за час и 45 минут вырвали победу на супер-тай-брейке у Нго Хонг и Хунх Нгок — 6:4, 4:6, 10:5.
После двух побед казахстанская команда в третьем туре сыграет с командой Сингапура.