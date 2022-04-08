Белорусская теннисистка Арина Соболенко не вышла в ¼ финала турнира в Чарльстоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не вышла в ¼ финала турнира в Чарльстоне

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятая ракетка мира Арина Соболенко не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 с призовым фондом $888 тыс. в американском Чарльстоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.