Белорусская теннисистка Арина Соболенко не вышла в ¼ финала турнира в Чарльстоне

Сегодня в ⅛ финала белоруска уступила в трехсетовом поединке представительнице США Аманде Анисимовой (47-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В 1/16 финала Арина Соболенко победила американку Элисон Риск (43) — 7:6 (7:3), 6:4.
Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (51) в поединке 1/32 финала проиграла украинке Ангелине Калининой (42) — 4:6, 4:6.
В стартовом матче парного разряда Арина Соболенко и тунисская теннисистка Унс Джабир уступили американско-чилийскому тандему Джессика Пегула / Алекса Гуарачи — 4:6, 3:6.
Турнир на грунтовых кортах Чарльстона финиширует 10 апреля.