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01:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не вышла в ¼ финала турнира в Чарльстоне

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятая ракетка мира Арина Соболенко не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 с призовым фондом $888 тыс. в американском Чарльстоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в ⅛ финала белоруска уступила в трехсетовом поединке представительнице США Аманде Анисимовой (47-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В 1/16 финала Арина Соболенко победила американку Элисон Риск (43) — 7:6 (7:3), 6:4.

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (51) в поединке 1/32 финала проиграла украинке Ангелине Калининой (42) — 4:6, 4:6.

В стартовом матче парного разряда Арина Соболенко и тунисская теннисистка Унс Джабир уступили американско-чилийскому тандему Джессика Пегула / Алекса Гуарачи — 4:6, 3:6.

Турнир на грунтовых кортах Чарльстона финиширует 10 апреля.

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