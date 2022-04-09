Белорусская теннисистка Юлия Готовко вышла в ½ финала турнира в Португалии

Сегодня в четвертьфинале белоруска победила в двух партиях румынскую теннисистку Кристину-Андреа Миту (733) — 6:3, 6:3. Завтра в матче за выход в финал соперницей Юлии Готовко будет болгарская теннисистка Виктория Томова (107).
В первом раунде Юлия Готовко обыграла польку Катажину Каву (147) — 6:2, 6:1, а в ⅛ финала одолела в трехсетовом поединке россиянку Варвару Грачеву (74) — 5:7, 6:2, 6:3.
В полуфинале парного разряда белоруска Вера Лапко и представительница Германии Ева Лис сегодня проиграли бельгийско-польскому дуэту Кимберли Циммерманн / Катажина Питер — 3:6, 4:6.
Турнир в Оэйраше финиширует 10 апреля.