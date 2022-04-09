Белорусская теннисистка Юлия Готовко вышла в ½ финала турнира в Португалии

Сегодня в четвертьфинале белоруска победила в двух партиях румынскую теннисистку Кристину-Андреа Миту (733) — 6:3, 6:3. Завтра в матче за выход в финал соперницей Юлии Готовко будет болгарская теннисистка Виктория Томова (107).