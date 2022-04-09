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01:06 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Юлия Готовко вышла в ½ финала турнира в Португалии

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Юлия Готовко (225-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал турнира в португальском Оэйраше с призовым фондом $80 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в четвертьфинале белоруска победила в двух партиях румынскую теннисистку Кристину-Андреа Миту (733) — 6:3, 6:3. Завтра в матче за выход в финал соперницей Юлии Готовко будет болгарская теннисистка Виктория Томова (107).

В первом раунде Юлия Готовко обыграла польку Катажину Каву (147) — 6:2, 6:1, а в ⅛ финала одолела в трехсетовом поединке россиянку Варвару Грачеву (74) — 5:7, 6:2, 6:3.

В полуфинале парного разряда белоруска Вера Лапко и представительница Германии Ева Лис сегодня проиграли бельгийско-польскому дуэту Кимберли Циммерманн / Катажина Питер — 3:6, 4:6.

Турнир в Оэйраше финиширует 10 апреля.

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