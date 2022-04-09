Теннисист поставил перед собой задачу стать худшим в мире. И сделался легендой

Очень часто в спорте мы говорим о рекордах и выдающихся достижениях. Но не всегда в историю попадают имена действительно лучших спортсменов. В конце концов, насколько цинична людская молва, еще в древнегреческие времена всех научил Герострат. Британец Роберт Ди ничего предосудительного не совершал, но и внимание к его персоне с учетом его игровых навыков явно избыточное. За всю карьеру среди профессионалов он выиграл всего один матч и выдал самую длинную в истории вида спорта серию поражений. По мнению многих, Роберт часто проигрывал намеренно, хотя отчаянно спорил за свою честь и даже выиграл суд против издания, обвинявшего его в пораженчестве. Так кем он был — влюбленным в свое дело энтузиастом или спортивным фриком?

Бросил учебу ради мечты стать профессиональным теннисистом

«Я родился в графстве Кент в Великобритании. Этот мир встретил меня 18 января 1987 года, во время одной из самых холодных британских зим за последнее время», — пишет Ди сам о себе на автобиографическом сайте. По уровню пафоса и самому факту создания в честь себя отдельного веб-ресурса уже многое можно сказать о характере человека. С теннисом Роберт познакомился примерно в семь лет, когда в его школе провели теннисный урок. Он практически сразу понял, что с этим видом спорта так или иначе свяжет свою жизнь, но родители не сильно радовались новому увлечению сына и требовали сфокусироваться на учебе. Ему разрешили тренироваться, выступать на юношеских соревнованиях, но до получения полноценного образования ни о какой профессиональной карьере речи и быть не могло. Но разве могут стать родители барьером на пути к мечте?

Конечно, нет, и в 16 лет Ди сразу после того, как сдал последние экзамены, решил на время забросить учебу, чтобы сконцентрироваться на теннисе. А ведь его проходных баллов на тот момент хватало для лучших университетов Англии! Но Роберта волновало другое — отставание от сверстников в теннисе. Так как до завершения школы ему полноценно тренироваться не разрешали, о серьезной карьере речи быть не могло. «Я знал, что моя карьера стартует позже, чем у большинства. Я знал, что не стану легендой в 21 год, но, может быть, к 23 или 24 годам я смогу постучать в двери турниров мирового уровня!» — мечтал он тогда. Будучи приземленным человеком, он понимал, что многого ждать не стоит, но хотел хотя бы попробовать пробиться как можно высоко в рейтинге.

Работал с тренером Шараповой и Андре Агасси

По крайней мере на тренировках он выкладывался на полную, а помогал ему в развитии легендарный Ник Боллетьери. Всемирно известный тренер сотрудничал с Андре Агасси, Марией Шараповой, Томми Хааса и многими другими. «У него была репутация человека, кардинально меняющего не только физические, но и умственные способности. Поэтому я не мог дождаться встречи с ним», — вспоминает Ди. Режим Боллетьери был интенсивным, очень жестким и суровым. Тренировки начинались в 4.45 утра, задолго до восхода солнца, так что вставать надо было в районе четырех. Для шестнадцатилетнего подростка, который вырос в семье излишне заботливых родителей, это само по себе было тяжелым первым уроком. Дальше минимум два часа интенсивных занятий, завтрак, разминка и еще одна тренировка. Дело идет к вечеру и сну, чтобы спустя шесть часов начать этот замкнутый цикл с нового круга.

Все, о чем мечтал на тот момент Ди, — это как следует выспаться. Тем не менее он отмечает, что работа с Боллетьери — невероятный опыт, которым он гордится. «Я приобрел решимость, глубокое чувство собственного достоинства и профессионализма», — отмечает Роберт. Проходит два года изнурительных занятий с Ником, и вот наконец-то Ди получает wild card на мексиканском турнире претендентов. По воспоминаниям самого теннисиста, от первой игры он ожидал гораздо большее сопротивление от противника, но волнение дебютной встречи и игра на гостевой площадке сделали свое дело. По крайней мере так утверждает сам Роберт — у него сдали нервы, и он проиграл. Дальше его целью было набраться опыта, поэтому он принялся заявляться на любой турнир с открытой квалификацией, чтобы попытаться войти в теннисную элиту. Понятное дело, что турниры ITF Futures не были его детской мечтой, но ведь все с чего-то начинают!

Проиграл суд газете, назвавшей его худшим игроком в истории

Проблема только в том, что получить приглашение хотя бы на челленджер можно после удачных выступлений в турнирах рангом ниже. Но у Роберта шло поражение за поражением. В какой-то момент казалось, что он просто наслаждается жизнью и путешествует, не особо заботясь о происходящем на корте. Хотя не сказать, что он ездил в самые желанные туристические точки. Иран, Сенегал, Руанда, Ботсвана, Венесуэла, Кения и Судан — Ди, по его собственным словам, был готов выступать хоть на заднем дворе у дьявола. Главное, чтобы выступать… Как рассказывает Роберт, эти путешествия научили его многому. Он стал ценить свой уровень жизни и иначе смотреть на страны третьего мира. «Когда видишь вокруг себя гнетущую нищету, болезни, отели без окон и с крысами, едой, которую можно есть, только когда невероятно голоден, но в то же время искренних и добрых людей, не теряющих в таких условиях человечность, понимаешь, что действительно важно», — пишет теннисист.

На корте он тоже видел представителей всех национальностей. Против него выходили вчерашние новички, самые слабые спортсмены мирового рейтинга. Но даже против них у Роберта мало что получалось. Даже один сет выиграть для Ди было задачей маловыполнимой, а больше трех геймов за игру он взял только с двадцатой попытки. Три года и 54 матча длилась его серия поражений, за которую он так и не взял ни сета. Любопытно, что после 30-й игры многие стали замечать необычного британца и считать его неудачи. На него ставили букмекеры, у Роберта брали интервью. Поэтому возникли подозрения, что он намеренно проигрывает, правда, сам Ди их всегда категорически отрицал. И все же в испанской Таррагоне он обыгрывает американца Аржанга Дерахшани и проходит во второй круг. Тут же уступает, но спустя пару месяцев — еще одна победа.

С дебютным успехом его поздравили официальные лица ITF и мировые звезды, включая Рафаэля Надаля и Роджера Федерера — кумиров с детства для Ди. Тем не менее он заверяет, что не хотел получать славу такой ценой — статусом худшего спортсмена в мире. Всего ему удалось выиграть за не самую продолжительную карьеру четыре раза. Daily Telegraph назвали его самым слабым теннисистом в истории, что обидело парня, и он подал в суд. Но Верховный суд Великобритании постановил, что его рекордная серия поражений явно выделяется среди всех прочих и недостоверной информации журналистами опубликовано не было. За годы в теннисе самым высоким местом Ди в мировом рейтинге было 1466-е, которое он занимал в мае 2005 года. Самое забавное, что, практически всегда проигрывая, он не обошелся без призовых и заработал порядка четырех тысяч долларов. Получается, правда говорят, что главное — это участие?