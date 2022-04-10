Белорусская теннисистка Юлия Готовко не прошла в финал турнира в Португалии

В сегодняшнем полуфинале белоруска уступила в трехсетовом поединке болгарской теннисистке Виктории Томовой (107) — 7:5, 1:6, 1:6.
В первом раунде Юлия Готовко обыграла польку Катажину Каву (147) — 6:2, 6:1, в ⅛ финала одолела россиянку Варвару Грачеву (74) — 5:7, 6:2, 6:3, а в четвертьфинале белоруска победила в двух партиях румынскую теннисистку Кристину-Андреа Миту (733) — 6:3, 6:3.
Завтра в решающем поединке одиночного разряда соперницей Виктории Томовой будет итальянская теннисистка Элизабетта Кочаретто (233).
В полуфинале парного разряда белоруска Вера Лапко и представительница Германии Ева Лис сегодня проиграли бельгийско-польскому дуэту Кимберли Циммерманн / Катажина Питер — 3:6, 4:6.
Турнир в Оэйраше финиширует 10 апреля.