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17:36 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина готовится к домашнему дебюту за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису начала подготовку к матчу Кубка Билли Джин Кинг против Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Как отмечает Федерация тенниса Казахстана, подготовка проходит на специально созданном грунтовом покрытии в столичном Национальном теннисном центре. Игроки обеих команд уже прибыли в столицу Казахстана и приступили к тренировкам. Первыми опробовали грунтовое покрытие центрального корта Елена Рыбакина, занимающая 19-е место в рейтинга WTA, Юлия Путинцева (52) и Жибек Куламбаева (488).

Также стало известно, что в составе сборной Германии из-за травмы не сыграет вторая ракетка страны Андреа Петкович, занимающая 67-е место в рейтинге WTA. Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде является финалисткой Кубка Федерации (2014), а также за свою карьеру выиграла восемь турниров WTA (семь в одиночном разряде).

Таким образом, за Германию против Казахстана сыграют Анжелика Кербер, Юле Нимайер, Анна-Лена Фридзам и Лаура Зигемунд.

Игры пройдут 15—16 апреля в Национальном теннисном центре в Нур-Султане. Победитель встречи, которая будет состоять из пяти игр, выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинга.

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