Бублик из Казахстана отыгрался и разгромил экс-третью ракетку мира

Первый сет остался за Вавринкой (3:6), но следующие две партии остались за казахстанцем (7:5, 6:2). Встреча продолжалась около двух часов. В решающем сете Бублик выиграл с разгромным счетом: швейцарский теннисист смог выиграть только два гейма, проиграв три своих подачи.