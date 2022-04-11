Бублик из Казахстана отыгрался и разгромил экс-третью ракетку мира
Казахстанский теннисист Александр Бублик с волевой победы стартовал на первом грунтовом турнире серии ATP Masters 1000 — Monte-Carlo Rolex Masters, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик с волевой победы стартовал на первом грунтовом турнире серии ATP Masters 1000 — Monte-Carlo Rolex Masters, сообщает корреспондент Vesti.kz.
24-летний казахстанец в первом круге обыграл экс-третью ракетку мира из Швейцарии — 37-летнего Стэна Вавринку.
Первый сет остался за Вавринкой (3:6), но следующие две партии остались за казахстанцем (7:5, 6:2). Встреча продолжалась около двух часов. В решающем сете Бублик выиграл с разгромным счетом: швейцарский теннисист смог выиграть только два гейма, проиграв три своих подачи.
Следующим соперником казахстанца станет победитель пары Пабло Карреньо-Бусты из Испании и аргентинца Себастьяна Баеса.