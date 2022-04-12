Джокович уступил в своем первом матче на турнире в Монте-Карло

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6. Для серба эта игра была первой в турнире.

В ⅛ финала турнира Давидович-Фокина встретится с победителем игры между Давидом Гоффеном из Бельгии и Дэниэлом Эвансом из Великобритании.