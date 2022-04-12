Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Реал
Челси
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бавария
Вильярреал
00
Хоккей. КХЛ
19:00
ЦСКА
СКА
31
Хоккей. НХЛ
13.04
Бостон
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
13.04
Вашингтон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
13.04
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
13.04
Торонто
Баффало
Хоккей. НХЛ
13.04
Флорида
Анахайм
Хоккей. НХЛ
13.04
Айлендерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
13.04
Детройт
Оттава
Хоккей. НХЛ
13.04
Миннесота
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
13.04
Нэшвилл
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
13.04
Чикаго
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
13.04
Калгари
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
13.04
Даллас
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
13.04
Аризона
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
13.04
Ванкувер
Вегас
Все события
Фоторепортажи
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
21:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джокович уступил в своем первом матче на турнире в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение от испанца Алехандро Давидовича-Фокины в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Наверх
Источник: Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6. Для серба эта игра была первой в турнире.

В ⅛ финала турнира Давидович-Фокина встретится с победителем игры между Давидом Гоффеном из Бельгии и Дэниэлом Эвансом из Великобритании.

Для Джоковича этот «Мастерс» — лишь второй турнир в 2022 году. Первая ракетка мира после недопуска на Открытый чемпионат Австралии начал сезон в середине февраля в Дубае.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь