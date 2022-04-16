Юлия Путинцева установила рекорд в сборной Казахстана

Юлия, занимающая в мировом рейтинге 52-е место, нанесла сегодня поражение на старте матчевой встречи с Германией 17-му номеру рейтинга WTA Анжелике Кербер — 3:6, 6:3, 6:2.

Путинцева, которая дебютировала за сборную в 2014 году, обошла по количеству побед нынешнего капитана команды Ярославу Шведову и соратницу Зарину Дияс (у них обеих по 14 побед). Тем самым, Юлия установила рекорд в сборной Казахстана в одиночном разряде.